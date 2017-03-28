Геи и безвиз: сексуальный тупик украинской революции

Верховная Рада не хочет вводить в закон понятие гендерной идентичности

«Президент не подпишет новый Трудовой кодекс без антидискриминационных поправок, которые были одним из требований для безвизового режима с Евросоюзом, — заявила сегодня пресс-служба Петра Порошенко. — Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным».

Почти полтора года украинский политический класс решает и не может решить один щекотливый вопрос. 15 ноября 2015 года председатель комитета по евроинтеграции Ирина Геращенко на пленарном заседании Верховной Рады зачитала проект поправки в кодекс, которым предлагается запретить "любую дискриминацию в сфере труда, в частности, нарушение принципа равных прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав в зависимости от расы, политических, религиозных или иных убеждений, гендерной идентичности и сексуальной ориентации".

Последние слова насчет идентичности и ориентации вызвали шум в зале, неодобрительные выкрики, улюлюканье. За внесение поправки проголосовали всего 117 депутатов при необходимых 226. Вопрос подвис, а вместе с ним подвис и весь Трудовой кодекс.

Украина продолжает жить по советскому КЗОТу от 1971 года, на котором, впрочем, уже живого места не осталось. Две недели назад комитет по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендовал Верховной Раде принять новый Кодекс, но упоминание о сексуальных тонкостях из проекта опять исчезло.

Автор поправки, теперь уже первый вице-спикер Ирина Геращенко написала по этому поводу гневный пост в ФБ, в котором назвала противников поправки кучкой мракобесов: "Парламентский талибан, который имеет дипломатические паспорта и давно путешествует по миру без виз, пытается на последнем этапе перечеркнуть весь тяжелый путь, который прошла Украина. Как же надоело это напускное фарисейство, когда парламентский талибан запрещает в законодательство вносить слово "гендер", которое, кстати, преспокойно существует в школьных и университетских учебниках", — пишет Ирина Геращенко.

Как и всё на Украине, проект Трудового кодекса шел долго и мучительно, он пережил несколько президентов. Даже автору этой заметки довелось принимать участие в создании этого документа. Дело было за год до Евромайдана, проект вел министр соцполитики Сергей Тигипко, а я возглавлял группу экспертов в его команде. Так вот, мы специально изучали вопрос и установили, в частности, что в сфере трудовых отношений на Украине нет никакой дискриминации по признакам половой идентичности и ориентации. Геи, лесбиянки и прочие трансгендеры имеют такие же трудовые права (или точно так же не имеют никаких прав перед лицом работодателей), как и все остальные граждане.

После победы Майдана возникли серьезные проблемы по линии политических убеждений, но это другая тема. Однако Брюссель потребовал зафиксировать права секс-меньшинств в законе. Могущественному европейскому гей-лобби нужна от Украины «окончательная бумага, броня», — как выразился известный профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Тут и возникла проблема. Ведь Ирина Геращенко совершенно права, называя своих коллег по депутатскому корпусу талибаном и мракобесами. Так как-то получилось, что пресловутую революцию достоинства начинали студенты-интеллигенты, жаждавшие влиться в европейскую систему ценностей, а закончили идейные бандеровцы, которым эти европейские ценности глубоко ненавистны.

Украинский национализм, как известно, вырос и оформился как движение угнетенных батраков и холопов под польским игом. Этому движению изначально свойственны крайне консервативные религиозные и патриархальные ценности. А в самой сердцевине их идеологии — искренняя и лютая гомофобия, категорическое неприятие содомского греха. Того самого, который полностью реабилитирован на Западе и теперь сам является мейнстримом. Вот здесь и заложено фатальное для киевского режима противоречие.

Политическая верхушка Украины представляет собой собрание космополитов, капиталистов и оппортунистов, а это люди вменяемые, толерантные и современные. Однако главной опорой этого режима являются ультранационалистические организации, отряды и банды.

А последние события, связанные с блокадой Донбасса и погромами банков, обнажают новую тенденцию: уже непонятно, кто кем управляет.

Очевидно одно: главная опора представляет собой и главную опасность для руководства страны. Пока же Петру Порошенко надо решать задачу сохранения лица. Буквально через неделю, 5 апреля, Европарламент будет голосовать «за» или «против» предоставления Украине многострадального безвизового режима. Нерешенная гейская проблема может стать причиной очередного отказа.

Таким образом, в ближайшие дни мы будем наблюдать бешеные усилия президента и его команды: они сделают все, чтобы заставить непослушный парламент все-таки принять требуемые Евросоюзом поправки. Однако шансы невелики.

Автор: Искандер Хисамов, главный редактор Ukraina.ru

