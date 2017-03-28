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Геи и безвиз: сексуальный тупик украинской революции

21:22 28.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Верховная Рада не хочет вводить в закон понятие гендерной идентичности

«Президент не подпишет новый Трудовой кодекс без антидискриминационных поправок, которые были одним из требований для безвизового режима с Евросоюзом, — заявила сегодня пресс-служба Петра Порошенко. — Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным».

Почти полтора года украинский политический класс решает и не может решить один щекотливый вопрос. 15 ноября 2015 года председатель комитета по евроинтеграции Ирина Геращенко на пленарном заседании Верховной Рады зачитала проект поправки в кодекс, которым предлагается запретить "любую дискриминацию в сфере труда, в частности, нарушение принципа равных прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав в зависимости от расы, политических, религиозных или иных убеждений, гендерной идентичности и сексуальной ориентации".

Последние слова насчет идентичности и ориентации вызвали шум в зале, неодобрительные выкрики, улюлюканье. За внесение поправки проголосовали всего 117 депутатов при необходимых 226. Вопрос подвис, а вместе с ним подвис и весь Трудовой кодекс.

Украина продолжает жить по советскому КЗОТу от 1971 года, на котором, впрочем, уже живого места не осталось. Две недели назад комитет по социальной политике, занятости и пенсионному обеспечению рекомендовал Верховной Раде принять новый Кодекс, но упоминание о сексуальных тонкостях из проекта опять исчезло.

Автор поправки, теперь уже первый вице-спикер Ирина Геращенко написала по этому поводу гневный пост в ФБ, в котором назвала противников поправки кучкой мракобесов: "Парламентский талибан, который имеет дипломатические паспорта и давно путешествует по миру без виз, пытается на последнем этапе перечеркнуть весь тяжелый путь, который прошла Украина. Как же надоело это напускное фарисейство, когда парламентский талибан запрещает в законодательство вносить слово "гендер", которое, кстати, преспокойно существует в школьных и университетских учебниках", — пишет Ирина Геращенко.

Как и всё на Украине, проект Трудового кодекса шел долго и мучительно, он пережил несколько президентов. Даже автору этой заметки довелось принимать участие в создании этого документа. Дело было за год до Евромайдана, проект вел министр соцполитики Сергей Тигипко, а я возглавлял группу экспертов в его команде. Так вот, мы специально изучали вопрос и установили, в частности, что в сфере трудовых отношений на Украине нет никакой дискриминации по признакам половой идентичности и ориентации. Геи, лесбиянки и прочие трансгендеры имеют такие же трудовые права (или точно так же не имеют никаких прав перед лицом работодателей), как и все остальные граждане.

После победы Майдана возникли серьезные проблемы по линии политических убеждений, но это другая тема. Однако Брюссель потребовал зафиксировать права секс-меньшинств в законе. Могущественному европейскому гей-лобби нужна от Украины «окончательная бумага, броня», — как выразился известный профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Тут и возникла проблема. Ведь Ирина Геращенко совершенно права, называя своих коллег по депутатскому корпусу талибаном и мракобесами. Так как-то получилось, что пресловутую революцию достоинства начинали студенты-интеллигенты, жаждавшие влиться в европейскую систему ценностей, а закончили идейные бандеровцы, которым эти европейские ценности глубоко ненавистны.

Украинский национализм, как известно, вырос и оформился как движение угнетенных батраков и холопов под польским игом. Этому движению изначально свойственны крайне консервативные религиозные и патриархальные ценности. А в самой сердцевине их идеологии — искренняя и лютая гомофобия, категорическое неприятие содомского греха. Того самого, который полностью реабилитирован на Западе и теперь сам является мейнстримом. Вот здесь и заложено фатальное для киевского режима противоречие.

Политическая верхушка Украины представляет собой собрание космополитов, капиталистов и оппортунистов, а это люди вменяемые, толерантные и современные. Однако главной опорой этого режима являются ультранационалистические организации, отряды и банды.

А последние события, связанные с блокадой Донбасса и погромами банков, обнажают новую тенденцию: уже непонятно, кто кем управляет.

Очевидно одно: главная опора представляет собой и главную опасность для руководства страны. Пока же Петру Порошенко надо решать задачу сохранения лица. Буквально через неделю, 5 апреля, Европарламент будет голосовать «за» или «против» предоставления Украине многострадального безвизового режима. Нерешенная гейская проблема может стать причиной очередного отказа.

Таким образом, в ближайшие дни мы будем наблюдать бешеные усилия президента и его команды: они сделают все, чтобы заставить непослушный парламент все-таки принять требуемые Евросоюзом поправки. Однако шансы невелики.

Автор: Искандер Хисамов, главный редактор Ukraina.ru
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Европейский союз (ЕС)
Источник: Ukraina.ru
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 00:46
Практик Милонов

Милонов признался: «А вы знаете, что 80% педофилов гомосексуальны? Я вам говорю как практик»
29.03.2017, 00:34
иное мнение

Я ярый противник загона людей с ограниченными возможностями в прокрустово ложе общественной морали.Если чел.законы можно изменить,то матушка Природа-это серьезно.Человек не виноват,что он не такой как все.Представьте "переученного" левшу,неосознанно перекладывающего гранату без чеки в запрограммированную руку.И тут взрыв ,и человека нету.У этих же людей меньше возможностей,чем у левши.Продолжить свой род они не могут,изначально их Природа поставила в тупик.Моральная чистоплотность в этом вопросе не корректна .В обществе,где все в порядке с нормальной сексуальной жизнью ежесекундно нарушается мораль:НЕ КРАДИ -крадут,Не УБИВАЙ -убивают или благославляют и поддерживают убийства.Считаю для этих людей со сбоем в строении организма и в психике от общества необходимы понимания и исключительные законы их взаимоотношений,в ответ на то,как Природа их исключила из нормальной жизни.Идя навстречу,создав такие законы общество сумеет контролировать эту категорию людей,лишив их возможности преступных сексуальных извращений,которые они вынуждены маниакально скрывать.В противном случае эта категория под вопросом станет пионером по чипированию,как всегда с гуманной целью- исправления природных аномалий мозга.А за ними пойдут и остальные.И ручное управление воплотится в жизнь.Народ должен здраво мыслить и дать возможность этим несчастным от Природы людей прожить свою жизнь более менее достойно.Помните,Все мы разные и Всех нас,людей, объединяет рождение и смерть.
28.03.2017, 22:58
demos

у нас в России такой проблемы нет, достаточно посмотреть на депутатов)
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