Додон инициировал референдум о расширении своих полномочий

Президент Молдавии подписал указ о проведении консультативного референдума по вопросу расширения его полномочий. Об этом сообщает издание Newsmaker.md.

Наряду с наделением главы государства дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению досрочных выборов, на референдум выносится еще ряд вопросов. В частности, о сокращении числа депутатов со 101 до 71, об отмене закона о переводе украденного миллиарда в госдолг, а также о преподавании в школах истории Молдавии, вместо истории Румынии.

Референдум должен состояться 24 сентября текущего года. Додон отметил, что указ о референдуме, согласно конституции страны, аннулировать нельзя.

О намерении провести референдум президент Молдавии говорил еще в начале года. Тогда он заявил, что если правительство не поддержит его политику, то не будет другого выхода, кроме изменения конституции и предоставления президенту возможности распустить парламент и провести досрочные выборы.

Что касается похищенного миллиарда долларов, то речь идет о выводе указанной суммы из трех крупнейших банков страны в офшоры. Это привело к значительному обесцениванию национальной валюты.

