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Додон инициировал референдум о расширении своих полномочий

21:01 28.03.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Президент Молдавии подписал указ о проведении консультативного референдума по вопросу расширения его полномочий. Об этом сообщает издание Newsmaker.md.

Наряду с наделением главы государства дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению досрочных выборов, на референдум выносится еще ряд вопросов. В частности, о сокращении числа депутатов со 101 до 71, об отмене закона о переводе украденного миллиарда в госдолг, а также о преподавании в школах истории Молдавии, вместо истории Румынии.

Референдум должен состояться 24 сентября текущего года. Додон отметил, что указ о референдуме, согласно конституции страны, аннулировать нельзя.

О намерении провести референдум президент Молдавии говорил еще в начале года. Тогда он заявил, что если правительство не поддержит его политику, то не будет другого выхода, кроме изменения конституции и предоставления президенту возможности распустить парламент и провести досрочные выборы.

Что касается похищенного миллиарда долларов, то речь идет о выводе указанной суммы из трех крупнейших банков страны в офшоры. Это привело к значительному обесцениванию национальной валюты.
 

Темы: Молдавия, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 22:16
добрым молодцам урок

Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая: —
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку, — ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
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