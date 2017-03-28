В Киеве активисты начали разблокировку офиса «дочки» Сбербанка

В Киеве активисты начали разбирать бетонные блоки, которые преграждали вход в центральное отделение дочернего банка Сбербанка России на Украине, передает «Интерфакс-Украина».

По словам корреспондента агентства, от заграждающих блоков и наклеек уже очищена почти вся стена здания банка, который находится по адресу: улица Владимирская, 46. Активисты применяют ручные инструменты, уточняет агентство.

Накануне, 27 марта, украинское добровольческое формирование «Национальный корпус», которое является преобразованным батальоном «Азов», заявило, что временно разблокирует отделения «дочек» российских банков, чтобы свои сбережения смогли забрать украинские граждане.

При этом в «Национальном корпусе» пояснили, что после этого планируют начать «вторую волну» блокады до полного прекращения работы всех филиалов российских банков на Украине. По мнению представителей организации, необходимо «массово закрыть депозиты в оккупационных банках», чтобы это нанесло удар по России.

Центральное отделение дочернего банка Сбербанка в Киеве было заблокировано 13 марта. Активисты заливали цемент в бетонные блоки и укладывали перед входом в здание.

Вечером в понедельник, 27 марта, стало известно, что Сбербанк достиг соглашения о продаже 100% своей украинской «дочки» с латвийско-белорусским консорциумом. Как сообщила пресс-служба латвийского Norvik Banka, основным акционером инвестиционного консорциума стала белорусская компания, которая принадлежит сыну основного владельца Группы БИН Михаила Гуцериева, гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

Акционером латвийского банка является бывший президент Бинбанка, гражданин Великобритании Григорий Гусельников. «Уверен, что наше сегодняшнее соглашение позволит открыть новую страницу в развитии финансовой системы Украины», — заявил он, комментируя сделку.