Русофобия и шизофрения бродят по Европе

Некоторые заявления восточноевропейских политиков можно трактовать исключительно как признаки серьезного душевного заболевания

Сутки назад в украинском Луцке произошел весьма неприятный инцидент – неустановленные люди выстрелили из гранатомета по зданию польского консульства. К счастью, обошлось без жертв. Разумеется, как полагается в таких случаях, украинским дипломатам в Варшаве пришлось выслушать достаточно неприятные высказывания польской стороны, но самое интересное началось дальше.

Причем все произошедшее дальше было вполне предсказуемо.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил: «Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины».

То есть польский чиновник недвусмысленно обвинил в произошедшем Россию. Хотя и признал, что виновных в нападении на польское консульство должно установить следствие. Но лично ему, похоже, всё уже ясно, и он прекрасно знает, кто именно стоит за этим варварским актом.

Наверное, не стоит лишний раз говорить о том, что нападения на дипломатов и диппредставительства являются наиболее омерзительными преступлениями и попранием основ международного права. Дипломаты – не военные, они по своему статусу не могут быть вооружены и поэтому защитить себя не могут, особенно находясь на территории чужой страны.

Однако в называющей себя европейской страной постмайданной Украине дипломатические представительства регулярно подвергаются нападениям. Сначала досталось российскому посольству в Киеве, а теперь польскому консульству в Луцке.

Причем российское посольство в Киеве громили в присутствии министра иностранных дел Дещицы, который распевал при этом матерные частушки, а в отдалении за происходящим наблюдал глава украинского МВД Аваков. При этом наблюдал с удовлетворением. Любой уважающий себя европейский чиновник, даже более мелкого уровня, никогда не будет не то что участвовать, но даже присутствовать при таких акциях. Более того, он всячески от них дистанцируется и открестится.

Но после Майдана на Украине утвердился особый кодекс поведения, когда массовое убийство людей в Одессе вызывает шквал восторга, а за нападением на российское посольство удовлетворенно наблюдает министр МВД, прямая обязанность которого – пресекать подобные противоправные акты.

А чего стоят слова президента Украины П. Порошенко, который умудрился всего за сорок минут отыскать виновных в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова? И конечно же, всех собак повесить на Россию. И это несмотря на то, что убийца был опознан как участник АТО и к России имеет такое же отношение, как сам Порошенко к Парагваю или Лесото.

Ну и теперь ещё прилетевшая в стену польского консульства в Луцке граната запущена, отказывается, прямиком из Кремля. Ведь именно так считает и заявляет вслух пан Солох. Заметим, не какой-то там блогер или сетевой хомячок, а руководитель национальной спецслужбы.

Если кто думает, что все эти параноидальные заявления смешны, то он сильно ошибается. В Польше, странах Прибалтики и на Украине поистине стахановскими темпами насаждается образ «русского врага». Русофобия стала почти национальной идеей этих стран, и дня не проходит, чтобы на Россию не вылили ведра помоев. А то и десяток.

Причем перегретым младоевропейским высокопоставленным чиновникам, которых русофобская горячка лишила последних способностей рассуждать здраво и трезво, уже всё равно, о чём говорить.

Если завтра в центре Киева или ещё где-то подерутся, допустим, украинские и польские футбольные болельщики, да ещё не дай бог кого-то ранят или убьют, то во всем моментально обвинят Москву. И в Варшаве, и в Киеве.

И выборы в США и Европе, как всем известно, координируются из кремлевских подземелий. И агенты Путина оттуда же по всему миру тысячами расползаются. Вон, та же Надежда Савченко ведь не просто так разгуливала зимой по Красной площади. Наверняка получала задание от кураторов посредством тайных знаков, ведь не просто так же ей мигали кремлевские звезды?

Стоит ли объяснять, что подобное многолетнее аккумулирование ненависти рано или поздно приведет к взрыву? Не исключено, что к прямому военному столкновению между Россией и восточноевропейскими, а там и другими, странами. Особенно если это заранее подготовят заокеанские «партнеры». Потому что терпение рано или поздно заканчивается.

Кто нибудь из младоевропейцев способен это понять? И хотя бы попытаться дать оценку тому, что будет дальше?

У поляков традиционно рассудок находится на вторых ролях, а на первый план выходит их знаменитый безграничный гонор, что не раз уже играл с ними злую шутку в их истории. Они всерьез верят, что и сами они вояки хоть куда, но есть у них ещё и некие «друзья», которые им помогут, случись чего.

Наивные, вернее, слабоумные, надежды. Как им помогли в сентябре 1939 года англо-французы и как их потом сдали с потрохами в Ялте уже при участии американцев, знает даже начинающий историк-любитель. Да и какое надо иметь зашкаливающее самомнение, чтобы всерьез верить в то, что американцы, англичане или французы пойдут умирать за Польшу? Может они ещё и за Украину пойдут?

Кстати, а есть ли хоть одна причина, что заставит США положить тысячи своих солдат где-нибудь под Псковом, сражаясь за прибалтов? Может, и есть, вот только обсуждать её смешно.

А вот что не смешно - западные «партнеры», не задумавшись ни на секунду, пустят на пушечное мясо своих восточноевропейских «партнеров»-шестерок. Милостиво предоставив им право умирать за «свободу и демократию». Потому что в другом качестве они их никогда не рассматривали и не рассмотрят.

Не случайно ли западные «старшие ребята» сейчас в основном помалкивают, зато предоставляют своим младоевропейским шавкам право брехать на Россию из европейской подворотни в полный голос?

А какова кадровая политика? Судя по всему, основным критерием для попадания на руководящие должности, будь то в Прибалтике, Польше или на Украине, стали не профессиональные качества, а способность выдавать бред кубометрами. Как это делает, например, Петро Порошенко. Вспомним его фразы про лучшую армию на континенте, которая как раз переживала разгром в очередном котле в Донбассе.

Или как Польша и Канада первой в мире признала украинскую государственность в конце 19-го века (!). Но он запросто мог сказать и 5-го века. А чего, с него все равно как с гуся вода. Такие же безумные речи толкал экс-премьер Яценюк, утверждавший, что СССР вторгся в Германию и на Украину. Экс-министр обороны Гелетей вообще заявил, что Россия взорвала атомные бомбы в аэропорту Луганска, а уж перлы киевского мэра Кличко способны довести до нервного срыва видавшего виды психиатра.

Примерно в таком же ключе выражаются и некоторые польские политики, тот же вышеупомянутый Солох. Да и прибалтийские тоже.

Но смешного в этом бреде, повторимся, ничего нет. Под руководством всех этих сумасшедших находятся десятки миллионов человек. Которых они завтра же, не задумываюсь, бросят на убой, как это делает сейчас Порошенко на востоке Украины. Оттуда идут бесконечные вереницы гробов, а он при этом попивает элитный алкоголь, смотрит на свои растущие как на дрожжах валютные счета и рассказывает о каких-то бесконечных мифических достижениях.

Доживи до наших дней А.С. Пушкин, у него был бы очень веский повод, глядя на постмайданных «правителей», написать пьесу «Бред во время чумы». Впрочем, шизофренический мор косит не только киевских цеевропейцев, но и прочих младоевропейских политиков.

Ну и напоследок. Бесследно такие вещи не проходят. Безответственность и сумасшествие политиков плюс накачивание мегатонн ненависти неизбежно заканчиваются войной. Рано или поздно наступает такой момент, когда совокупность ряда факторов приводит к потере контроля над ситуацией, которую, к тому же, готовили много лет. Как это ни печально признать, но всем нам никуда, по-видимому, от такой перспективы не деться.

Впрочем, польский гонор и нацистскую шизофрению нам лечить не впервой. Да, будет непросто, местами очень непросто, но с этой задачей мы в итоге справимся, точно так же, как и наши предки.