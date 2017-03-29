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Латвийский депутат объяснил отказ от лифта нежеланием «кормить» Россию

11:52 29.03.2017
Фото с сайта puaro.lv
Фото с сайта puaro.lv
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Депутат сейма Латвии Имантс Парадниекс заявил, что не пользуется лифтом из-за того, что не хочет поддерживать этим российскую экономику, передает телеканал LNT.​

«Видите ли, я принципиально не поднимаюсь [на лифте] нигде и никогда», — рассказал парламентарий в комментарии изданию. Как пояснил депутат, таким образом, по его мнению, латыши «кормят российскую экономику», так как Латвия покупает «часть энергии» у России. «Из-за этого я не пользуюсь дома лифтом», — заключил Парадниекс.

Ранее, 29 марта, глава спецслужбы Латвии Янис Майзитис обвинил Россию в кибершпионаже. Как уточнял тогда латвийский директор «Бюро по защите Конституции», в 2016 году Россия ​проводила «кибершпионаж» в отношении отдельных латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений.

При этом, по словам Майзитиса, в настоящий момент спецслужбы Латвии не располагают информацией об утечке в результате «российского шпионажа» содержащих государственную тайну данных.

Темы: Россия, Европа, Латвия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 16:32
Гость: ы

Пусть ничем не пользуется, все ж Россия во времена СССР построила
29.03.2017, 16:31
Гость: blog2038

Ребята, не занимайтесь экстримом - 100% отказ это невозможно, но вы же понимаете, что курочка по зёрнышку клюёт.
29.03.2017, 16:27
Гость: blog2038

А лифт то есть и работает?
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