Латвийский депутат объяснил отказ от лифта нежеланием «кормить» Россию

Депутат сейма Латвии Имантс Парадниекс заявил, что не пользуется лифтом из-за того, что не хочет поддерживать этим российскую экономику, передает телеканал LNT.​

«Видите ли, я принципиально не поднимаюсь [на лифте] нигде и никогда», — рассказал парламентарий в комментарии изданию. Как пояснил депутат, таким образом, по его мнению, латыши «кормят российскую экономику», так как Латвия покупает «часть энергии» у России. «Из-за этого я не пользуюсь дома лифтом», — заключил Парадниекс.

Ранее, 29 марта, глава спецслужбы Латвии Янис Майзитис обвинил Россию в кибершпионаже. Как уточнял тогда латвийский директор «Бюро по защите Конституции», в 2016 году Россия ​проводила «кибершпионаж» в отношении отдельных латвийских политиков, журналистов и государственных учреждений.

При этом, по словам Майзитиса, в настоящий момент спецслужбы Латвии не располагают информацией об утечке в результате «российского шпионажа» содержащих государственную тайну данных.