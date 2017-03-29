Конфликт между Берлином и Анкарой с привкусом шпионажа

Скандал разгорелся неожиданно, но в полном соответствии с канонами детективного жанра

В феврале на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене шеф могущественной турецкой спецслужбы MIT Хакан Фидан передал руководителю германской разведки БНД Бруно Калю секретное досье, в котором содержались списки сторонников турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

В досье фигурировали сотни турок, проживающих в Германии и находящихся в поле зрения MIT. Как оказалось, слежка за гюленистами в Германии ведётся с размахом. Под наблюдение берутся не только активные сторонники Гюлена, но и просто сочувствующие.

Материалы досье содержали сведения на 300 физических лиц и 200 турецких организаций, объединений, школ и гражданских инициатив в Германии.

К своему удивлению немецкие контрразведчики обнаружили в досье почтовые адреса, номера мобильных и домашних телефонов и во многих случаях - видео и фотоматериалы на подозреваемых. Им не составило большого труда установить, что видео и фотоматериалы, как правило, получены путём скрытой съёмки на территории ФРГ. В том числе и через установленные камеры наблюдения.

Руководство БНД встало в тупик, так как MIT ожидала от немцев совместной работы по гюленовцам. Официальная позиция Германии относительно Фетхуллаха Гюлена заключается в том, что его причастность к терроризму не доказана и работа по его сторонникам запрещена законом.

Долгий и бесплодный спор с Турцией на эту тему ни к чему не привёл. Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что турецкие партнёры его не переубедили. Провалилась и попытка Эрдогана надавить на руководство Германии - Ангела Меркель навстречу турецкому президенту не пошла. Именно после этой неудачи Эрдоган стал называть немцев фашистами.

Получив досье, немецкие спецслужбы приняли решение позаботиться о безопасности фигурирующих в нём лиц. Руководитель БНД передал материалы досье в контрразведку (БФФ) и Федеральное криминальное ведомство (БКА) для принятия совместных мер по обеспечению безопасности проживающих в ФРГ турок. Немецкие спецслужбы проводят с ними инструктажи касательно необходимости соблюдать бдительность и учитывать фактор слежки в повседневной жизни.

Вместе с тем досье стало поводом для начала расследования предполагаемой шпионской деятельности агентов МИТ на территории Германии. В поле зрения немецких спецслужб уже попал Общегерманский союз мусульманских общин (Ditib). Его имамы подозреваются в том, что по заданию MIT выявляли среди турецких мусульман сторонников Гюлена, информировали о них Анкару и выполняли другие шпионские задания.

Расследование, начатое немцами, вызвало у MIT обеспокоенность по поводу судьбы своей агентуры в Германии, и вот уже в качестве опережающего хода турки арестовывают корреспондента газеты Die Welt Дениза Юселя, имеющего немецкое и турецкое гражданство. Эрдоган обвинил его в пособничестве терроризму и в шпионаже в пользу ФРГ.

Схватка немецких и турецких спецслужб начинает закручиваться в тугой узел. Особою пикантность ситуации придаёт то, что оба государства являются партнёрами по блоку НАТО.

Спецслужбы ФРГ относятся к активности MIT на своей территории вполне серьёзно (турецкая разведка славится разветвлённостью сети и жестокостью). Известно, что, начиная с мая 2015 года MIT, перехватывала электронную переписку сторонников Гюлена, которые использовали для конспирации приложение ByLock, позволяющее обмениваться зашифрованными сообщениями. В результате MIT идентифицировала почти 40 тысяч предполагаемых гюленистов, среди которых было около 600 высокопоставленных военных. Многие из этих каналов завязаны на Германию с её трёхмиллионной турецкой диаспорой.

Всё это проходит на фоне усиливающегося напряжения между правительствами обоих государств.

Попытки немецких властей разрядить ситуацию, в том числе на самом высоком уровне (Ангела Меркель вроде бы договорилась в начале марта с премьером Бинали Йылдырымом об освобождении Дениза Юселя), ничего не дали. Из Берлина зазвучала новая критика в адрес Эрдогана. Министр иностранных дел Зигмар Габриель спрашивает, например, в интервью «Шпигелю»: «Если Турция правовое государство, то как может Эрдоган до суда над Юселем утверждать, что он террорист и шпион?»

Одновременно Анкара делает официальное представление немецкому послу по поводу курдских демонстраций во Франкфурте-на-Майне, 30.000 участников которых выступили против референдума о расширения полномочий президента в Турции. Берлин отмежевался от курдских выступлений, но официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин в интервью CNN-Türk утверждает обратное.

А турецкая газета Günes обвиняет турецкую службу «Немецкой волны» в пропаганде терроризма по той причине, что та транслировала курдскую демонстрацию. Заодно Günes размещает карикатуры на Ангелу Меркель, изображённую «под Гитлера».

И особенно негативно в Турции реагируют на позицию БНД, которая считает, что движение Гюлена не принимало участия в попытке государственного переворота в Турции в прошлом году. Официальный представитель Эрдогана вообще утверждает, что немцы хотят «отмыть» Гюлена. А дальше всех пошёл министр обороны Турции Фикри Ышик, заявивший, что нужно выяснить, нет ли немецкого следа в этом заговоре.

Немцы, однако, твёрдо стоят на своем. В интервью «Шпигелю» Бруно Каль вновь заявил, что, по немецким оценкам, движение Гюлена не является экстремистским и тем более террористическим.

Едва ли Эрдоган, беспощадный к политическим противникам, смирится с такой позицией Берлина. История будет иметь продолжение. Не исключено, что в обеих странах ещё начнутся шпионские процессы.