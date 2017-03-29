Киев усмотрел «руку Москвы» в инциденте с польским посольством

Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что к обстрелу генконсульства Польши в Луцке причастна Россия.

«Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека», - сообщается на сайте ведомства. Там также заверили, что произошедшее не повлияет на взаимоотношения между Киевом и Варшавой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данное заявление СБУ. «Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков», - написала она на своей странице в Facebook.

Накануне здание польского генконсульства в Луцке подверглось обстрелу. Согласно предварительным данным, он велся с применением гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал. Консул Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом, а МИД Польши направил Киеву ноту протеста.

