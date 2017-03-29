]]> ]]>
Главная В мире Новости

Киев усмотрел «руку Москвы» в инциденте с польским посольством

20:00 29.03.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что к обстрелу генконсульства Польши в Луцке причастна Россия.

«Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны только одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека», - сообщается на сайте ведомства. Там также заверили, что произошедшее не повлияет на взаимоотношения между Киевом и Варшавой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данное заявление СБУ. «Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков», - написала она на своей странице в Facebook.

Накануне здание польского генконсульства в Луцке подверглось обстрелу. Согласно предварительным данным, он велся с применением гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал. Консул Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом, а МИД Польши направил Киеву ноту протеста.
 

Темы: Польша, Украина, Происшествия в мире, Ситуация на Украине, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.03.2017, 08:08
Тау

:-)))) Старая частушка вспоминается, только слегка переиначенная на урковский манер:
"Если в кране нет воды - её пили москали, если в кране есть вода, - знать, москаль .... туда!"
30.03.2017, 08:06
Невидимая нога рынка

Главное - чтобы никто не видел невидимую руку рынка.
30.03.2017, 07:48
stalker

"Киев усмотрел «руку Москвы» в инциденте с польским посольством". Конечно, кто же еще ? Это пророссийские сепаратисты нападают на синагоги, устраивают акты вандализма на еврейских и польских кладбищах, развешивают транспаранты с изображением Бандеры на оградах польского посольства и проч.. Господа, глаза разуйте. Если вы сами сделали национализм основой своей государственной идеологии, то нечего на других пенять. Что такое украинский национализм хорошо известно из истории. И то, как бандеровцы поляков и евреев убивали тоже хорошо известно. Так что не надо говорить, что эта идеология изменилась и нынешние последователи Бандеры и Шухевича вдруг инородцев полюбили.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.