Посол США в Москве анонсировал встречу главы Госдепа с Путиным

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Россию «в скором будущем» и может встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил посол США в Москве Джон Теффт, выступая с лекцией перед студентами Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, передает ТАСС.

«Госсекретарь США прибудет в Россию, думаю, в скором будущем, чтобы пообщаться с Лавровым и президентом Путиным», — сказал он. Теффт отметил, что Тиллерсон обсудит «пути вперед» для России и США.

Источники Reuters сообщали в марте, что Тиллерсон планирует приехать в Россию 12 апреля. По данным собеседников агентства, глава Госдепа пропустит встречи министров иностранных дел стран НАТО 5–6 апреля и через неделю уедет в Москву. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что не знает о дате визита Тиллерсона в Москву.

В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в графике Путина не стояла встреча с госсекретарем США, потому что в Кремле не знают дату приезда главы Госдепа в Москву. Источники сообщали РБК, что визит Тиллерсона может состояться в течение ближайшего месяца.