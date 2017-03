Языковая дубинка для латвийских мэров

Госчиновникам запрещено общаться с русскоязычными гражданами на родном для них языке

Ровно пятнадцать лет назад, 29 марта 2002 года, в Латвии вступили в силу принятые правительством изменения в положении о Центре государственного языка (ЦГЯ), которые расширили полномочия языковых инспекторов. С тех пор ЦГЯ, прозванный в народе «языковой инквизицией», даже уполномочен лишать мандатов народных избранников.

В настоящий момент «инквизиторы» объявили войну сразу трём мэрам: Ушакову из Риги, Лембергсу из Вентспилса, Агафонову из Зилупе.

Градоначальник Риги Нил Ушаков, даром что латышский знает блестяще и женат на латышке, нападкам со стороны ЦГЯ подвергался неоднократно. Причина понятна: русскоязычные составляют половину населения латвийской столицы, и дабы не терять их голосов, мэр должен показывать им, что он «свой». Поэтому Нил Валерьевич, что вполне естественно, при общении с людьми одной с ним национальности не переходит на другой язык.

Но именно это и бесит «инквизиторов». На днях вступил в силу наложенный ими на мэра штраф в размере 140 евро – «за коммуникацию от лица самоуправления в социальных сетях на иностранном языке». Ушаков пытался оспорить данный штраф в нескольких судах, но безуспешно. В латвийской практике это первый судебный приговор по такому делу.

Неугомонный мэр, хотя и оплатил штраф, пообещал обратиться в суд высшего уровня, Конституционный. Он подчеркнул, что оспаривает принятое в отношении его решение не из-за штрафа, а из принципа.

«До решения Конституционного суда страницы Рижской думы в Facebook на русском и английском языках буду вести я лично с коллегами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых им удобно, в том числе и по-русски», – заявил Ушаков.

Заодно мэр сообщил, что ЦГЯ собирается вновь его оштрафовать – на этот раз за использование русского языка при общении со школьниками в «День теней». «День теней» ежегодно устраивается в феврале: учащиеся могут в течение одного рабочего дня наблюдать за трудом представителей интересных им профессий. Несколько школьников сопровождали мэра, общались с ними на общем родном языке – и вот результат.

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр государственного языка нашел ещё один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю – за то, что в "День теней" я своим "теням", которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал», – поделился мэр в соцсети.

Тем временем коалиционные праворадикалы из Национального блока ВЛ-ТБ/ДННЛ разрабатывают законодательные поправки, предусматривающие, что «государственные или муниципальные должностные лица, которые повторно наказаны за несоблюдение языковых норм, на время могут быть отстранены от должности».

Инициаторы законопроекта не скрывают, что он готовится специально «под Ушакова». «Демонстрируемое Нилом Ушаковым вызывающее и неуважительное отношение к нормам закона о госязыке и решениям ЦГЯ заставляет делать выводы, что с нынешним регулированием что-то не в порядке. Нарушители закона о государственном языке выходят сухими из воды, то есть почти без наказания или за символическую плату. Привести в порядок эту сферу – дело чести для государства», – считает лидер «нациков» Райвис Дзинтарс.

К слову, адекватным латышам происходящее не нравится. В июне в Латвии состоятся муниципальные выборы, в ходе которых коалиция латышских партий попытается отобрать у Ушакова мэрство. Соперники признают, что это будет нелегко – несмотря на то, что Нил Валерьевич правит столицей уже восемь лет, за него по-прежнему проголосуют много людей. Для электората Ушаков, хоть он и небезгрешен, воплощает принцип «меньшего зла»: уж лучше он, чем какие-нибудь оголтелые националисты.

А тут ещё «языковые инквизиторы» будто специально играют на его стороне, «надувая» популярность Ушакова. Кандидат в мэры от партии «Единство» Вилнис Кирсис прямо жалуется, что, дескать, «время поднятия этого вопроса не самое удачное».

Однако «хватательный рефлекс» у «борцов за латышский язык» явно перевешивает практические соображения.

В чём «инквизиторам» не откажешь, так это в принципиальности. Под их санкции может угодить любой человек – даже если он «титульной» национальности. В марте с.г. немало иронических усмешек вызвало известие, что Центр госязыка начал проверку действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса (между прочим, одного из лидеров премьерско-президентского Союз «зелёных» и крестьян).

Дело было так: выступая на церемонии подписания договора о сотрудничестве Вентспилсского театра с Рижским русским театром им. Михаила Чехова, Лембергс несколько минут говорил перед собравшимися зрителями на «негосударственном» языке. Перевода его речи на госязык при этом не производилось. Впрочем, в начале своего выступления Лембергс кратко поприветствовал присутствующих в зале на латышском.

Позже Айвар Лембергс объяснил: «Так как театр русский, спектакль на русском, я, по своей наивности, думал, что говорить с аудиторией на более понятном ей языке – это нормально. Я выступил на языке зрителей зала, на языке показанного спектакля. Но оказалось, что я должен был говорить по-латышски, а затем переводить на русский. Я бы просто клоуном там выглядел! Я надеюсь, за это меня дальше Сибири не сошлют. Зато сейчас я в топе новостей. И телевидение приехало, и радио: "О, какой ужас, какой урон нанесён латышскому языку!"».

В Центре госязыка иронии не понимают. Заместитель директора ЦГЯ Ингрида Берзиня подчеркнула: «Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. Если выступает депутат, то ему всегда надо говорить на государственном языке».

На случай с Лембергсом откликнулся и его коллега по несчастью Ушаков. Welcome to the club! – такую запись мэр Риги оставил на своей странице в «Фейсбуке», снабдив её хештегом «латвийская политика» (#latvijaspolitika). Сам же мэр Вентспилса в общении с прессой развеял миф о том, что госструктуры общаются между собой только на латышском. «Вы думаете, что между министерствами переписка идет только на латышском? Ничего подобного. Думаете, документы из ЕС, которые присылают на английском, переводятся? Нет! Недавно Всемирный банк сделал свой анализ по налогам. Мы запросили документ, так нам прислали его на английском. Мы сказали, что нам нужно на латышском, ведь у нас госязык, так они переводили документ два месяца», – рассказал Лембергс.

Принцип понятен: «языковая дубинка» используется выборочно – дабы лупасить неугодных официозу политиков. Тот же Лембергс, несмотря на свою «системность», считается изрядным фрондёром: он один из немногих латышских политиков, кто не боится открыто заявлять о необходимости нормальных отношений с Россией.

Но особенно яростно «инквизиторы» вцепились в Олега Агафонова – мэра небольшого городка Зилупе на латвийско-российской границе. Ещё весной прошлого года на него поступил донос: мол, хотя Агафонов руководит Зилупе уже в течение двенадцати лет, по-латышски он умеет только здороваться. Поэтому, дескать, и проводит заседания городской Думы на русском — в связи с чем самоуправление не выкладывает записи с них в интернет. Это, собственно, неудивительно: население Зилупе сплошь говорит по-русски.

Агафонова местный народ избрал в мэры уже третий раз подряд – но в глазах ЦГЯ это, конечно, не довод. Сначала Агафонова оштрафовали, а потом дали ему полгода на усовершенствование латышского. Если бы политик не справился с этой задачей, ему бы грозила потеря поста.

Надо сказать, что Агафонов понял степень опасности. К концу марта в Центре государственного языка заявили, что чиновник за прошедшие шесть месяцев «улучшил свои знания государственного языка – и в настоящее время они соответствуют нормативным требованиям». Более того, мэр Зилупе пообещал и в дальнейшем их совершенствовать – так что «оргвыводы» его пока миновали.

Но если такие проблемы возникают даже у градоначальников, легко представить, каким неприятностям подвергаются депутаты самоуправлений. В частности, политики Даугавпилса, да и в целом Латгалии, часто страдают от недостаточного знания госязыка. Постоянные притеснения вылились в крик души: депутат Думы Даугавпилса Владислав Боярун воззвал аж к самому ООН, требуя защиты от «языковых инквизиторов». По словам депутата, в городе, где подавляющее большинство населения составляют русскоязычные, человек просто не имеет подходящей среды, способствующей усвоению латышского.

Сотрудники ЦГЯ взяли в оборот этого политика и нескольких его коллег ещё в апреле 2014-го, когда в ходе проверки в Думе Даугавпилса были выявлены три депутата, «не владеющие латышским в должной степени». «Преступниками», помимо Владислава Бояруна, оказались Юрий Зайцев и Александр Самарин. Причём, как пожаловался инспектор Антон Курситис, для Даугавпилса это хроническая ситуация. Ведь подобное наблюдалась и в здешней Гордуме предыдущего созыва – в частности, тогда в недостаточном владении латышским языком был уличён тогдашний вице-мэр Григорий Немцов.

Градоначальник Янис Лачплесис, надо отдать ему должное, добросовестно пытался «отмазать» своих коллег. «Они разговаривают на латышском. Возможно, неправильно используют грамматику и окончания», – убеждал он непреклонных инспекторов. Но те назначили Бояруну, Зайцеву и Самарину срок на усовершенствование госязыка – и именно Боярун, по мнению «языковой стражи», справился с задачей хуже всех. Депутата оштрафовали на 300 евро, против чего он бурно возражал. По его словам, ЦГЯ занимается исключительно тем, что «выполняет репрессивную функцию, запугивает целые трудовые коллективы, угрожает уволить людей».

В конце прошлого года суд, по доносу ЦГЯ, постановил лишить Бояруна мандата. Ранее такие же решения были приняты в отношении депутатов Ивана Баранова из Балви и Екатерины Шарок из Инчукалнса.

В Даугавпилсе же недавно в недостаточном знании латышского языка обвинили также и депутата Виктора Пучку. Ну, а в Резекне тремя годами ранее «инквизиторы» запретили муниципальную газету на русском — не положено!

В Латгалии деятельность языковых инспекторов, что объяснимо, часто воспринимают с раздражением. Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, сам латыш, желчно заявил на пресс-конференции: «Я ещё не встречался с такой ситуацией, чтобы кто-либо из наших депутатов оказался не в состоянии осуществлять свои рабочие обязанности из-за незнания латышского. И не получал никаких жалоб от жителей на то, что депутаты не могут выполнять или не исполняют своего труда».

Что касается Бояруна, то он не намерен сдаваться. Депутат ссылается на так называемый «прецедент Ингриды Подколзиной».

В своё время эта жительница Даугавпилса баллотировалась в Сейм, но была вычеркнута из кандидатских списков, так как не смогла пройти языковую проверку. Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело против государства, которому пришлось выплатить ей 9 тыс. евро.

После этого, по словам депутата, проверки местных политиков на несколько лет практически прекратились — но в последние годы вспыхнули с новой силой.

«Мы ещё поборемся. Пока Центр госязыка выиграл только районный суд, и я намерен обратиться с апелляцией в окружной, а потом и в Верховный суд», – заявил политик.

Хотя, честно говоря, возможность того, чтобы русского политика оставили спокойно выполнять свои обязанности в русскоязычном городе, выглядит в современной Латвии, к сожалению, малореальной…