В сенате США представили первый устный отчет о расследовании по России‍

Комитет по разведке сената представил первый устный отчет о расследовании предполагаемого вмешательства России в ход выборов президента США. Об этом сообщает Reuters.

Глава комитета республиканец Ричард Берр и представитель партии демократов в комитете Марк Уорнер заявили, что обе партии будут совместно проводить расследование. Они отметили, что не допустят межпартийного конфликта, подобного тому, который произошел в палате представителей конгресса. «Мы знаем, что наша задача состоит в том, чтобы ответить на этот вопрос для американского народа», — подчеркнул Берр.

Как стало известно, в ходе расследования комитет намерен допросить около 20 человек, в том числе зятя и советника Трампа Джареда Кушнера. Уорнер и Берр также отметили необходимость тщательного изучения возможного влияния на политический процесс в США российских хакеров. Уорнер при этом заявил, что в ходе президентской кампании действовали «более тысячи проплаченных интернет-троллей», которые распространяли информацию, порочащую репутацию Хиллари Клинтон.

Оба сенатора также отметили, что намерены привлечь внимание и к предполагаемым попыткам России вмешаться в ход выборов во Франции и Германии. В то же время представители комитета по разведке отказались назвать предполагаемые сроки завершения расследования.

Ранее, 28 марта, бывший вице-президент США Дик Чени заявил, что вмешательство Москвы в президентские выборы в США можно «считать актом войны». Он отметил, что считает легитимным избрание Дональда Трампа, однако считает нужным указать на попытки «Путина и его правительства» вмешаться в политические процессы в Соединенных Штатах.

В Кремле 21 марта заявили, что слушания в конгрессе США, посвященные возможному влиянию России на выборы, нельзя считать «конструктивным» вкладом в развитие двусторонних отношений стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал рассуждения о роли России в прошедшей избирательной кампании «затянувшейся внутренней дискуссией», к которой Москва не хочет иметь отношения.