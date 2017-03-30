]]> ]]>
Главная В мире Новости

Саакашвили преследовал Порошенко под видом голландского политика

15:56 30.03.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP
Материалы по теме:

Бывший президент Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дважды пошел на откровенную ложь, чтобы попасть на конгресс Европейской народной партии и сесть ближе к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Как стало известно изданию, сначала беглый экс-президент Грузии записался на мероприятие как делегат от грузинской партии «Единое национальное движение». А после того как ему удалось попасть в зал заседаний, он сел прямо за Порошенко, заняв место лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума (табличка с именем Бума стоит прямо на столе).

Эту ситуацию уже прокомментировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«О, какой лжец! От грузин бегает, как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врёт о любви к Украине», — написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили не в первый раз необычным образом отмечается на мероприятиях с участием высокопоставленных лиц. На инаугурации президента США Дональда Трампа он был сфотографирован в кустах за забором Капитолия. Позже политик объяснил, что ждал там свою делегацию.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции". Позже он официально зарегистрировал свою новую партию "Движение новых сил". А ранее стало известно, что Саакашвили стал ведущим политического ток-шоу на украинском ТВ.

Темы: Грузия, Украина, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.03.2017, 18:03
Гость: минимум информации

Так кто здесь все-таки хороший?
30.03.2017, 17:21
Гость: 2017

бежали робкие грузины
30.03.2017, 16:48
Гость: E.

Догнал - и поступил с ним по-голландски. Толерантно.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.