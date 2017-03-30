Саакашвили преследовал Порошенко под видом голландского политика

Бывший президент Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили дважды пошел на откровенную ложь, чтобы попасть на конгресс Европейской народной партии и сесть ближе к президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Как стало известно изданию, сначала беглый экс-президент Грузии записался на мероприятие как делегат от грузинской партии «Единое национальное движение». А после того как ему удалось попасть в зал заседаний, он сел прямо за Порошенко, заняв место лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума (табличка с именем Бума стоит прямо на столе).

Эту ситуацию уже прокомментировал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«О, какой лжец! От грузин бегает, как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врёт о любви к Украине», — написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили не в первый раз необычным образом отмечается на мероприятиях с участием высокопоставленных лиц. На инаугурации президента США Дональда Трампа он был сфотографирован в кустах за забором Капитолия. Позже политик объяснил, что ждал там свою делегацию.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции". Позже он официально зарегистрировал свою новую партию "Движение новых сил". А ранее стало известно, что Саакашвили стал ведущим политического ток-шоу на украинском ТВ.