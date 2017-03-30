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В Южной Корее арестована экс-президент Пак Кын Хе

22:34 30.03.2017
Пак Кын Хе. Фото с сайта eurasian-defence.ru
Пак Кын Хе. Фото с сайта eurasian-defence.ru
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Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе взята под стражу после того, как суд Сеула выдал ордер на ее арест. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Бывшая глава государства обвиняется в злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов, оказании незаконного давления и взяточничестве. Ей грозит лишения сввободы сроком от 10 лет.

На судебном слушании вместе с Пак Кын Хе присутствовали два адвоката. К зданию суда были стянуты усиленные наряды полиции.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре прошлого года, когда в СМИ появились сообщения о влиянии на президента со стороны ее подруги Цой Сун Силь (в настоящее время находится под арестом). В ходе расследования было установлено, что Цой Сун Силь вмешивалась в принятие политических решений, а также оказывала давление на ряд крупных компаний вынуждая их перечислять десятки миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Некоторое время назад Пак Кын Хе была отстранена от власти. Конституционный суд Южной Кореи впервые в истории страны утвердил импичмент президенту.
 

Темы: Южная Корея, Аресты по резонансным преступлениям в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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