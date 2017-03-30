В Южной Корее арестована экс-президент Пак Кын Хе
Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе взята под стражу после того, как суд Сеула выдал ордер на ее арест. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Бывшая глава государства обвиняется в злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов, оказании незаконного давления и взяточничестве. Ей грозит лишения сввободы сроком от 10 лет.
На судебном слушании вместе с Пак Кын Хе присутствовали два адвоката. К зданию суда были стянуты усиленные наряды полиции.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре прошлого года, когда в СМИ появились сообщения о влиянии на президента со стороны ее подруги Цой Сун Силь (в настоящее время находится под арестом). В ходе расследования было установлено, что Цой Сун Силь вмешивалась в принятие политических решений, а также оказывала давление на ряд крупных компаний вынуждая их перечислять десятки миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.
Некоторое время назад Пак Кын Хе была отстранена от власти. Конституционный суд Южной Кореи впервые в истории страны утвердил импичмент президенту.