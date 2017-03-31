Как Турция обвинила российского генерала в связях с «террористами»

...и закатила скандал на весь мир. ФОТО, ставшие причиной международного скандала

В конце марта многие турецкие информагентства опубликовали фотографии российских военных со знаменами курдских отрядов YPG и YPJ, которые в Анкаре признаны террористическими.

По заявлению агентства DHA, кадры были сделаны во время Новруза — праздника весны и Нового года по солнечному летоисчислению 21 марта в городе Африн, который служит центром западного анклава курдов в северной части Сирии.

Данные фото стали причиной серьезного международного скандала.

Вслед за истерикой в турецких СМИ, «МИД Турции сообщил временному поверенному в делах России в Анкаре Сергею Панову о серьезной обеспокоенности в связи с появлением фотографий, на которых изображены российские военные вместе с террористами PYD (сирийская ветвь Рабочей Партии Курдистана)», написало крупнейшее турецкое информагентство «Анадолу».

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хусейин Мюфтюоглу провел в Анкаре пресс-конференцию, во время которой представители МИД Турции связались с Пановым, выразив обеспокоенность в связи с опубликованными в социальных медиа фотографиями, на которых изображены российские военнослужащие с символами YPG (боевое крыло PYD) и YPJ (Отряды женской самообороны — боевое крыло PYD).

«Фотографии сделаны во время мероприятий, связанных с празднованием Новруза. Символы YPG держит и один из российских генералов», — подчеркивает Anadolu.

В МИД Турции сообщили Панову, что в Москве прекрасно знают о позиции Анкары в отношении курдских «террористических» организаций, чем и объясняется обеспокоенность турецких властей в связи с фотографиями.

Российский генерал с «террористической» эмблемой

Невольным участником международного скандала стала и «Русская Весна»: дело в том, что турецкие СМИ сделали упор на том, что высокопоставленный российский военный носит эмблему «террористов» YPG, речь шла о генерале Вооруженных сил РФ.

«Эмблема YPG на рукаве российского командира» — с такими заголовками вышли скандальные статьи в крупных турецких изданиях.

«На рукаве генерала Андрея Ловкова, командира российского соединения, находившегося в регионе во время праздника, виднелась эмблема YPG», — пишет, например, Haksöz Haber.

Другие же издания не стали коверкать фамилию генерала, который и правда находился в Африне в марте, и правильно назвали его Волковым.

Откуда в международном скандале появился генерал Волков?

«Русская Весна» оказалась единственным СМИ, опубликовавшим слова генерала Волкова сразу после прибытия в Африн колонны российской военной техники Центра примирения враждующих сторон в САР вечером 20 марта 2017 года.

Напомним, в опубликованной «Русской Весной» видеозаписи корреспондентов «Анны-ньюс» старший оперативной группы генерал-майор Андрей Волков тогда кратко рассказал о целях и задачах его подразделения:

«Прибыли в город Африн, чтобы присутствие российского флага было видно. Рядом находится граница с Турцией, чтобы все понимали, что мы поддерживаем сирийское правительство, сирийские вооруженные силы, и наше присутствие будет служить на границе с Турцией гарантом мира и безопасности», — сказал военный на видео.

«Местное население также будет находиться в зоне нашей ответственности. С ними будет организовано взаимодействие для того, чтобы граница Сирии была незыблемой», — заключил генерал Волков.

Данное видео почти сразу было отредактировано «Анной-ньюс», и комментарий генерала исчез с их записи, но у нас в новостях он остался.

Судя по всему, турецкие пропагандисты нашли новость «РВ» и таким образом узнали фамилию офицера, который руководил оперативной группой, прибывшей в Африн.

Найдя на ставших причиной скандала фотографиях одного из российских военнослужащих с символикой YPG и обнаружив небольшое сходство с генералом, СМИ Анкары выдали этого военного за Андрея Волкова.

Если присмотреться, то совершенно очевидно, что на кадрах офицер, который намного моложе генерала. Он одет в форму более старого образца, у генерала же новейшая кепка с большой кокардой.

Эти кадры разделяют около 12 часов.

Настоящий генерал Волков в новой форме с кокардой новейшего образца, Африн, 20.03.2017

Лже-генерал Волков с эмблемой YPG и в кепке старого образца со старой кокардой 21.03.17

Настоящий генерал Волков в новой форме с кокардой новейшего образца, Африн, 20.03.2017

Лже-генерал Волков с эмблемой YPG и в кепке старого образца со старой кокардой 21.03.17

Т. е. российские военные, которые находятся в курдском кантоне Африн с гуманитарной миссией, действительно участвовали в празднике Новруз 21 марта.

Там же им и подарили нашивки организации YPG, которую, кроме Турции, НИКТО В МИРЕ не считает террористической. По личной инициативе солдаты надели подаренные символы в честь большого празднования прихода Весны и Нового года.

Но генерала Волкова на этих кадрах нет, а значит, и не было повода для такого международного скандала, который инициировала Анкара.

Ровно такие же нашивки в конце мая 2016 года оказались в центре сюжетов мировых СМИ из-за того, что их обнаружили на форме американских спецназовцев в провинции Ракка:

В заключение хотелось бы поподробнее коснуться темы курдских вооруженных формирований в Сирии и их роли в борьбе с реальными, а не мифическими террористами.

Террористы ли курды?

Отметим, что курдские организации считаются террористическими в одной лишь Турции, сами же курды много лет обвиняют Эрдогана и его предшественников в неприкрытом геноциде, публикуя множество фото- и видеодоказательств зверств турецких военных.

Как известно, США в сирийской войне сделали главную ставку именно на те самые курдские YPG — Отряды народной самообороны. Именно их руками американская антитеррористическая коалиция делает основную наземную часть работы по борьбе с ИГИЛ (запрещенной на территории России).

Так, уже несколько месяцев YPG наступают в направлении Ракки, а американский спецназ осуществляет их подготовку, Пентагон снабжает вооружением и оказывает авиационную поддержку.

Турция боится курдов и незаконно вторглась в Сирию, чтобы им помешать

За годы войны в Сирии YPG показали себя эффективной боевой силой, чьи бойцы своей кровью очистили от террористов большие территории в провинциях Ракка и Алеппо.

После незаконного вторжения турецких войск в Сирию в августе 2016 года большинство военных экспертов высказали однозначное мнение, что одной из целей Эрдогана является недопущение соединения турецких и сирийских курдов, а также ослабление YPG путем вытеснения их из примыкающих к Турции районов провинции Алеппо.

Турция сама открыто поддерживает боевиков и снабжает их бронетехникой

Стоит отметить, что Анкара, не скрывая, поддерживает бандформирования, которые в самой Сирии признаны террористическими и напрямую связаны с местным крылом «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусрой» (запрещенные в РФ террористические организации).

Именно эти группировки вместе с турецкими танкистами и спецназовцами воюют в провинции Алеппо.

А недавно одна из отправленных Турцией в САР бронемашин ACV-15 была обнаружена в составе колонны бандформирований во время переброски подкреплений террористам в ходе их наступления в провинции Хама.



Фото с сайта "Русская Весна"