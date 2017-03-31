]]> ]]>
Главная В мире Новости

Хакеры пригласили всех желающих на вечеринку по случаю отставки Олланда

01:28 31.03.2017
Президент Франции Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
Президент Франции Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Хакеры взломали страницу президента Франции Франсуа Олланда в Facebook и разместили на ней приглашение на вечеринку по случают отставки главы государства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно объявлению, мероприятие должно было бы состояться в Елисейском дворце 7 мая.

Пост был удален примерно через час после публикации, но пользователи успели растиражировать его по соцсетям.

Предполагается, что объявление было размещено активистами движения «За отставку Олланда». Однако они опровергают свою причастность к взлому страницы французского лидера.

Президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая. Олланд решил не баллотироваться повторно на пост главы государства.
 

Темы: Выборы в мире, Социальная сеть, Франсуа Олланд, Франция, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Франсуа Олланд
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.