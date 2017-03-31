Хакеры пригласили всех желающих на вечеринку по случаю отставки Олланда

Хакеры взломали страницу президента Франции Франсуа Олланда в Facebook и разместили на ней приглашение на вечеринку по случают отставки главы государства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Согласно объявлению, мероприятие должно было бы состояться в Елисейском дворце 7 мая.

Пост был удален примерно через час после публикации, но пользователи успели растиражировать его по соцсетям.

Предполагается, что объявление было размещено активистами движения «За отставку Олланда». Однако они опровергают свою причастность к взлому страницы французского лидера.

Президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая. Олланд решил не баллотироваться повторно на пост главы государства.

