]]> ]]>
Главная В мире Новости

Додон высказался против открытия офиса НАТО в Кишиневе

18:45 31.03.2017
Игорь Додон. Фото с личной страницы в Facebook
Игорь Додон. Фото с личной страницы в Facebook
Материалы по теме:

Президент Молдавии Игорь Додон назвал категорически неприемлемым открытие офиса Североатлантического альянса в Кишиневе.

«Отмечаем в последнее время существенное продвижение в процессе приднестровского урегулирования, и открытие офиса НАТО в столице Молдовы способно негативно повлиять на динамику развития отношений между Кишиневом и Тирасполем», - написал он на своей странице в Facebook.

Додон назвал положительным знаком заявление секретаря НАТО Йенса Столтенберга о признании нейтралитета Модавии. По его мнению, альянс должен подписать с республикой официальное двустороннее соглашение о признании ее постоянного нейтралитета. Это будет свидетельством того, что НАТО не на словах, а на деле уважает и признает нейтралитет Молдавии, отметил Додон.

Республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с середины 90-х годов. Согласно данным соцопросов, большинство населения Молдавии против ее вхождения в состав альянса.
 

Темы: Молдавия, Международные отношения, Военно-политический блок НАТО
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2017, 22:15
Гость: Шамаханян

Царь Дадон тоже думал, что воевать больше не придется.
31.03.2017, 21:59
Гость: blog2038

"Президент Молдавии Игорь Додон назвал категорически неприемлемым открытие офиса Североатлантического альянса в Кишиневе"
---
Пора менять президента Молдавии :)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.