Додон высказался против открытия офиса НАТО в Кишиневе

Президент Молдавии Игорь Додон назвал категорически неприемлемым открытие офиса Североатлантического альянса в Кишиневе.

«Отмечаем в последнее время существенное продвижение в процессе приднестровского урегулирования, и открытие офиса НАТО в столице Молдовы способно негативно повлиять на динамику развития отношений между Кишиневом и Тирасполем», - написал он на своей странице в Facebook.

Додон назвал положительным знаком заявление секретаря НАТО Йенса Столтенберга о признании нейтралитета Модавии. По его мнению, альянс должен подписать с республикой официальное двустороннее соглашение о признании ее постоянного нейтралитета. Это будет свидетельством того, что НАТО не на словах, а на деле уважает и признает нейтралитет Молдавии, отметил Додон.

Республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства с середины 90-х годов. Согласно данным соцопросов, большинство населения Молдавии против ее вхождения в состав альянса.

