Президент Турции назвал ЕС «альянсом крестоносцев»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что вступлению страны в Евросоюз препятствует религиозный фактор.

На митинге в Анкаре он назвал Евросоюз «альянсом крестоносцев». По его мнению, лидеры сообщества покорно прислушиваются к мнению Папы Римского, поэтому Турции на протяжении многих лет отказывают в членстве в ЕС, сообщает издание Hurriyet.

«Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, который пройдет 16 апреля, «будет дан ответ на позицию ЕС». По его словам, благодаря поправкам в конституцию, предполагающим переход на президентскую форму правления, развитие Турции ускорится, чего опасаются в Европе.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как немецкие и голландские власти запретили у себя выступления турецких министров перед соотечественниками по изменениям в конституцию. Эрдоган заявил, что может объявить еще один референдум, на этот раз посвященный целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

