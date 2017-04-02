]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Турции назвал ЕС «альянсом крестоносцев»

20:06 2.04.2017
Фото с rusdialog.ru
Фото с rusdialog.ru
Материалы по теме:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что вступлению страны в Евросоюз препятствует религиозный фактор.

На митинге в Анкаре он назвал Евросоюз «альянсом крестоносцев». По его мнению, лидеры сообщества покорно прислушиваются к мнению Папы Римского, поэтому Турции на протяжении многих лет отказывают в членстве в ЕС, сообщает издание Hurriyet.

«Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, который пройдет 16 апреля, «будет дан ответ на позицию ЕС». По его словам, благодаря поправкам в конституцию, предполагающим переход на президентскую форму правления, развитие Турции ускорится, чего опасаются в Европе.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как немецкие и голландские власти запретили у себя выступления турецких министров перед соотечественниками по изменениям в конституцию. Эрдоган заявил, что может объявить еще один референдум, на этот раз посвященный целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.
 

Темы: Турция, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2017, 21:50
коля

Президент Турции совершенно прав, эти хищные оскалы мы в России давно видим. Неблагодарные крестоносцы, мы им на блюдечке и газ, и нефть, и руду с алмазами ,и спутники их за полцены закидываем в космос а им все мало. Подождите выберем в президенты не Навального, а мужика типа Лебедя, и природные ресурсы иссякают, вы нам блокаду, а мы будем вашу пайку нефти и др. полезных ископаемых отдавать Востоку. Сами скоро станете как захудалая Прибалтика.
02.04.2017, 21:06
///

Мы-крестоносцы. Освобождаем нефть Господню.
02.04.2017, 20:40
Олеся

скорее уж - сборище гитлеровцев,точно как 75 лет назад.список тот же.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.