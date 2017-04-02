Экс-советник Трампа подтвердил получение денег от российских компаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн скрывал информацию о платежах, полученных от российских компаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.

Как отмечает издание, подобные данные отсутствуют в финансовом отчете, поданном Флинном за несколько дней до его отставки, 11 февраля. Однако они есть в новой декларации, которую экс-советник отправил в эту пятницу в Белый дом и Управление по этике правительства США.

Из нее следует, что бывший советник Трампа получил $45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Он также получил вознаграждения за сотрудничество с дочерней компанией "Лаборатории Касперского" и грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр". В предыдущем отчете Флинн указал, что получил деньги за выступления, однако не называл конкретных компаний.

В общей сложности Флинн заработал за прошлый год $1,3 млн.

В марте СМИ сообщили о том, что экс-советник Трампа получил за сотрудничество с тремя российскими компаниями более $50 тысяч. Позже в "Лаборатории Касперского" подтвердили информацию о выплате гонорара.

Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.