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Экс-советник Трампа подтвердил получение денег от российских компаний

09:58 2.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн скрывал информацию о платежах, полученных от российских компаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Washington Post.

Как отмечает издание, подобные данные отсутствуют в финансовом отчете, поданном Флинном за несколько дней до его отставки, 11 февраля. Однако они есть в новой декларации, которую экс-советник отправил в эту пятницу в Белый дом и Управление по этике правительства США.

Из нее следует, что бывший советник Трампа получил $45 тысяч долларов от российского телеканала Russia Today за выступление на мероприятии, посвященном десятилетию вещания. Он также получил вознаграждения за сотрудничество с дочерней компанией "Лаборатории Касперского" и грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр". В предыдущем отчете Флинн указал, что получил деньги за выступления, однако не называл конкретных компаний.

В общей сложности Флинн заработал за прошлый год $1,3 млн.

В марте СМИ сообщили о том, что экс-советник Трампа получил за сотрудничество с тремя российскими компаниями более $50 тысяч. Позже в "Лаборатории Касперского" подтвердили информацию о выплате гонорара.

Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 16:43
Гость: ага

все напечатанные баксы являются собственностью США. И что тут удивительного если их возвращают собственнику.Поиграли, пошуршали ими и вернули.
02.04.2017, 16:24
Гость: Для 02.04.2017, 11:06 и 02.04.2017, 10:59

Да ладно вам оправдываться. Все мы прекрасно помним, сколько радостного визга было и в Думе и в интернете по поводу "трампнаш".
02.04.2017, 15:38
Гость: хе хе

деньги на ветер.
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