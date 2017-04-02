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Минобороны РФ: США скрывают в Ираке преступления боевиков

12:01 2.04.2017
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Военные преступления террористов в Ираке скрываются американцами от международного сообщества. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он таким образом прокомментировал высказывания пресс-секретаря коалиции во главе с США Джозефа Скрокки о видеоролике с боевиками.

Ранее Скрокка сообщил СМИ, что в настоящее время прорабатывается вопрос рассекречивания видео, на котором террористы в Мосуле прячут гражданских лиц в здании, чтобы спровоцировать авиаудары. Кроме того, он подчеркнул, что коалиция не намерена отступать, когда борьба "становится тяжелой или на нее оказывается большое давление", пишет РГ.

"К сведению Д. Скрокка подобный факт - не что иное, как тягчайшее военное преступление, - заявил представитель Минобороны РФ. - Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?".

По словам Конашенкова, абсурдные заявления американцев, оправдывающих массовые жертвы мирных иракцев от бомбардировок США, "говорят больше слов об истинном уровне планирования операций и якобы превосходстве американских "умных" бомб". "О каких-то гуманитарных аспектах операции или просто облегчении страданий мирных жителей, получается, не может быть и речи", - заключил он.

Темы: Ирак, США, Борьба с терроризмом в мире, Министерство обороны РФ, Война в Ираке
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 16:50
Гость: 2017

///по моему, нато там по приглашению иракского правительства///
ну да,
НАТО ещё Саддам Хусейн пригласил. Так они там с тех самых пор и всё по приглашению.
02.04.2017, 16:31
Гость: стрелец

по моему, нато там по приглашению иракского правительства
02.04.2017, 13:31
Гость: тупые

Почему боевиков? Штаты вместе с европейцами оккупировали Ирак, началась борьба с оккупантами. На этой почве взрос ИГ. МО тупит или действительно тупые, что не замечают очевидного. Перво-наперво нужно закончить с оккупацией (войска НАТО там по прежнему стоят), ввести международные войска (например китайцев) и провести с основными силами Ирака переговоры о новой власти.
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