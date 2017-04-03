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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

13:49 3.04.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.
Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Глава прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский добавил, что юридическое предъявление обвинений диспетчерам возможно в рамках сотрудничества с Россией в соответствии с конвенцией о правовой помощи. "Теперь мы ждем ответа российских властей о сроках выполнения нашего представления", — сказал он.

В Кремле в свою очередь заявили, что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что этим делом занимаются и российские следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже достаточно серьезно исследованы. "Работа будет продолжаться", — сказал он журналистам.

Темы: Россия, Польша, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 21:19
Шиза

Видно думали,что мир прогнется под них.
03.04.2017, 21:17
Шиза

Состояние души неподсудно.
03.04.2017, 20:56
Всюду

Аналогия. Трамп в Америке "виноват уж тем, что хочется мне кушать". Россия, окружённая сотнями НАТО баз, агрессор. Даже Литва встала на спасение Европы...Содом и Гоморра
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