Верховный суд США отказался рассматривать дело Бута

Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщается в документе о принятых решениях от 3 апреля, который опубликован на сайте суда.

Апелляция по делу Бута была зарегистрирована ВС США в феврале. Причиной ее подачи стало обнаружение материалов, которые утаивались стороной обвинения и могли повлиять на линию защиты. Адвокат россиянина Алексей Тарасов, ссылаясь на статистику, отметил, что суд принимает к рассмотрению только один процент от общего числа поступающих дел. По его словам, защита сделала в апелляции акцент на том, что дело Бута имело последствия для российско-американских отношений в сфере правового сотрудничества.

Виктора Бyта задержали в Таиланде в марте 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. В ноябре 2010-го его выдали США, где в 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы.

