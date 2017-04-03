]]> ]]>
Главная В мире Новости

Верховный суд США отказался рассматривать дело Бута

21:32 3.04.2017
Виктор Бут. Фото с vanguardia.com
Виктор Бут. Фото с vanguardia.com
Сюжет: Дело Виктора Бута

Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению дело россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы. Об этом сообщается в документе о принятых решениях от 3 апреля, который опубликован на сайте суда.

Апелляция по делу Бута была зарегистрирована ВС США в феврале. Причиной ее подачи стало обнаружение материалов, которые утаивались стороной обвинения и могли повлиять на линию защиты. Адвокат россиянина Алексей Тарасов, ссылаясь на статистику, отметил, что суд принимает к рассмотрению только один процент от общего числа поступающих дел. По его словам, защита сделала в апелляции акцент на том, что дело Бута имело последствия для российско-американских отношений в сфере правового сотрудничества.

Виктора Бyта задержали в Таиланде в марте 2008 года по обвинению в незаконной торговле оружием, сговоре с целью убийства граждан США и поддержке терроризма. В ноябре 2010-го его выдали США, где в 2012 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы.
 

Темы: США, Отношения России и США, Дело Виктора Бута
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.04.2017, 09:38
Гость: Северин

Не представляется возможным узнать всю правду о Буте. В Америке, как и на всём Западе, есть норма, когда нет презумпции невиновности и доказывать ничего не надо (как с российскими спортсменами, аварией польского самолёта, сбитого малайского боинга, лживой информации о войне в Сирии и Ираке). Такая иезуитская казуистика (включая двойные стандарты и антигуманизм) их оправдание со времён Крестовых походов и Святой инквизиции. Эти юридические нормы, кстати, долго навязывались России, а последнюю четверть века достигли апофеоза безумия (виновные - наслаждаются свободой). Но то, что Бут не должен сидеть в пиндосской тюрьме - однозначно.
04.04.2017, 08:44
Гость: Остап

Вроде, Казахстан должен за Бута просить?
04.04.2017, 07:54
Гость: Упс

Как относится к людям продающим оружие ? Как продающим смерть.
Поэтому всегда отрицательно относился к оружейным баронам.
Если его вина не доказана - его выпустят. Если виновен - будет сидеть.
Тюрьма еще никого и никогда не делала лучше. Страшное место лишения свободы для человека, ведь жизнь - одна.
Желаю Буту полного раскаяния и покаяния и воцерковления, если это возможно. Когда он придет к Богу, он станет свободным и тогда тюрьма перестанет быть каторгой.
Сегодня все люди мира страдают от одного - от огромных трат денег, средств, ресурсов на гонку вооружений. Это катастрофа для человечества.
Истощение планеты, человеческих усилий, ненависть и вражда пораждают чудовищные изменения всознании людей. Отсюда начинаются войны.
Россия должна судить русских по своему законодательству. Это неправильно, когда суды чужой страны судят чужого гражданина. Плохая практика.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.