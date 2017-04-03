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В парламент Армении прошла четвертая политическая сила

11:59 3.04.2017
Фото с сайта ezidipress.com
Фото с сайта ezidipress.com
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Оппозиционный блок «Елк» на выборах в Армении становится четвертой политической силой, проходящей в парламент страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что после подсчета голосов с 75% избирательных участков правящая Республиканская партия, которую возглавляет нынешний президент страны Серж Саргсян, набирает 49,32% (529,2 тыс. голосов). Блок «Царукян», лидером которого является самый богатый бизнесмен Армении Гагик Царукян, набирает 27,67% (296,8 тыс. голосов). Партия «Дашнакцутюн» набирает 6,74% (72,2 тыс. голосов).

Оппозиционный блок «Елк» («Исход») преодолел обязательный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и в настоящее время набирает 7,39% (79,2 тыс.) голосов избирателей.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах приняли участие девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, а блокам — 7%.

Ранее сообщалось, что в парламент Армении проходят три политические силы.

Темы: Армения, Выборы в представительные органы власти в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 15:06
ещё добрее

чтобы знать, что при любом раскладе армян станет в России ещё больше.
03.04.2017, 13:56
мик

и шо за партия? дашнаки еще в империи были. А вообще как скоро Армения и Грузия получат свои земли и свой народ от Турции?
03.04.2017, 13:30
правдоруб

А что б завидно было, что у них всё по-честному.
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