У Порошенко созрел «план Маршалла» по спасению Украины

Пока президент «незалежной» обещает миллиарды, Киеву приходится идти на новые уступки МВФ

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы разработать аналог плана Маршалла для «незалежной». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», отчитываясь о своем визите на Мальту для участия в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП).

По словам украинского президента, по инициативе литовских депутатов ЕНП приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки, который он и назвал «планом Маршалла для Украины». Кроме того, в документе содержится осуждение «российской агрессии» и призыв продолжать режим санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.

«Эта резолюция — это доказательство решимости влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления и достичь соответствия копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова помочь нам достичь этой стратегической цели», — написал Порошенко.

Теперь Порошенко «с нетерпением ждет дальнейших шагов европейских партнеров» по реализации этой идеи и «готов обговорить этот вопрос во время будущих контактов с лидерами институтов и стран-членов ЕС.

В документе ЕНП действительно выражает поддержку европейским стремлениям Украины и обещает помогать в демократизации общества, обеспечении прав национальных меньшинств и мирного сосуществования путем осуждения «экстремистских и недемократических движений».

О «плане Маршалла» сказано в последнем пункте резолюции. «Для того чтобы поддержать мотивацию украинского народа в имплементации трудных реформ, предлагаем разработать широкий пакет инвестиций, направленный на оживление украинской экономики, который будет зависеть от достижений и конкретных решений, принимаемых правительством Украины».

То есть даже если этот «план Маршалла» и будет принят, это вовсе не значит, что деньги потекут в «незалежную» рекой, ведь инвестиции будут зависеть от «успехов» украинских властей, а с этим дела у них пока обстоят неважно.

Достаточно посмотреть на кредитную программу МВФ, которая реализуется с огромными трудностями. Третий транш поступил на Украину почти с полуторагодовалой задержкой, так как власти не могли выполнить необходимые требования. Обсуждение четвертого также было перенесено с 20 марта, вероятней всего, из-за принятия решения президентом Украины о том, чтобы сделать блокаду Донбасса официальной.

В пятницу стало известно, что вопрос рассмотрения четвертого транша все же был включен в повестку дня 3 апреля. Эти новости вызвали ожидаемый восторг у украинских властей. «Завершение третьего пересмотра сделает возможным транш объемом около 1 млрд долл», — заявил постоянный представитель Фонда на Украине Жером Ваше.

Проблема в том, что окончательные условия этого пересмотра до сих пор неизвестны. По информации украинских СМИ, они могут включать в себя повышение пенсионного возраста, сокращение льгот, повышение тарифов и открытие рынка земли, на продажу которой сегодня действует мораторий.

Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов убежден, что Украине не стоит рассчитывать на масштабную финансовую помощь со стороны Европы.

— Понять Петра Порошенко можно, экономическое положение у него аховое, и все, что ему остается — это рисовать картины светлого будущего для населения. Раньше это была картина евроинтеграции, теперь уже понятно, что с евроинтеграцией не получается, поэтому приходится искать альтернативные лозунги и образы, чтобы граждане не вышли из-под контроля.

Вот почему Порошенко с такой радостью ухватился за идею «плана Маршалла 2.0», который обсуждали на конгрессе Европейской народной партии. Нужно сказать, что обсуждается этот сюжет давно, как и евроинтеграция Украины, и ее вхождение в состав НАТО, и финансовая поддержка со стороны международных организаций.

Но мы видим, что даже МВФ, который ранее одобрил кредитную линию для Киева, постоянно откладывает выделение новых траншей. Речь теперь идет не о десятках миллиардов, а о минимальных суммах, да и те МВФ не спешит давать, рассматривая Украину, как несостоятельного должника.

— То есть на масштабный «план Маршалла» Украине пока рассчитывать не стоит?

— У Европы сегодня и так достаточно проблем и забот, чтобы она отрывала деньги от своих граждан и выкидывала крупные суммы на ветер, давая их Украине. Особенно с учетом высокого уровня коррупции среди украинских чиновников, которые, не стесняясь, транжирят все западные бонусы и дотации исключительно в личных целях, не думая о народном благе и поддержании стабильности в стране.

Порошенко ищет любую соломинку, за которую можно ухватиться в непростой политической и социально-экономической ситуации. Со всех сторон его поджимают оппозиционеры, нарастает кризис и недовольство в обществе, активизировались радикалы. Ему приходится маневрировать и проявлять максимальную гибкость, искать нестандартные ходы, чтобы хотя бы на уровне общественного мнения поддерживать оптимизм и не допустить полного развала системы.

Мне кажется, именно с этим связаны такие жизнерадостные посты Порошенко.

— Но резолюцию ведь на самом деле приняли…

— Приняли, но это только документ ЕНП, не более. Сомневаюсь, что Европа пойдет на такие колоссальные расходы. Что касается США, как показывает практика, при новом президенте они проводят достаточно прижимистую политику и не собирается вкладывать большие средства в сомнительные проекты.

Мы видим, что Вашингтон уже даже с Германией торгуется по поводу финансирования НАТО. С таким подходом они тем более не готовы подбрасывать Украине серьезные средства.

Другое дело, что и рассчитывать на обрушение режима Порошенко не стоит. Запад все равно будет давать минимальные деньги, чтобы Украина тлела, но не вспыхнула, чтобы поддерживать какую-никакую украинскую государственность. Ее воспринимают как некую «анти-Россию», как наконечник западного копья, направленный против нашей страны. Так что этой корове не дадут умереть с голоду, но она будет тощей и все время недовольно мычать.

— Кстати, обсуждение нового транша МВФ назначено на 3 апреля. Может ли Фонд убедить Киев пойти на отмену моратория на продажу земли?

— Думаю, может. Запад не любит заниматься благотворительностью. Кредитная помощь со стороны МВФ — это раздача мало чем обеспеченных виртуальных денег в обмен на конкретные уступки той или иной страны, связанной с уничтожением ее экономического и политического суверенитета.

Руководство Украины уже давно пошло во все тяжкие, и утрата политического суверенитета, которого и так почти не осталось, мало их беспокоит.

Но со своими экономическими активами они расстаются очень не охотно. Рынок земли очень важен и украинские власти опасаются, что если откроют его, они потеряют экономическую власть. Но не исключаю, что постепенно их могут дожать. Возможно, не прямо сейчас, но в ближайшем будущем Киев пойдет на уступки в этом вопросе.

Справка

План Маршалла — «Программа восстановления Европы» после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая ФРГ.

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе, восстановлению разрушенной войной экономики Европы.