У Порошенко созрел «план Маршалла» по спасению Украины
Президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы разработать аналог плана Маршалла для «незалежной». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», отчитываясь о своем визите на Мальту для участия в конгрессе Европейской народной партии (ЕНП).
По словам украинского президента, по инициативе литовских депутатов ЕНП приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки, который он и назвал «планом Маршалла для Украины». Кроме того, в документе содержится осуждение «российской агрессии» и призыв продолжать режим санкций против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.
«Эта резолюция — это доказательство решимости влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремлении всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные стремления и достичь соответствия копенгагенским критериям членства в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе. Иными словами, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова помочь нам достичь этой стратегической цели», — написал Порошенко.
Теперь Порошенко «с нетерпением ждет дальнейших шагов европейских партнеров» по реализации этой идеи и «готов обговорить этот вопрос во время будущих контактов с лидерами институтов и стран-членов ЕС.
В документе ЕНП действительно выражает поддержку европейским стремлениям Украины и обещает помогать в демократизации общества, обеспечении прав национальных меньшинств и мирного сосуществования путем осуждения «экстремистских и недемократических движений».
О «плане Маршалла» сказано в последнем пункте резолюции. «Для того чтобы поддержать мотивацию украинского народа в имплементации трудных реформ, предлагаем разработать широкий пакет инвестиций, направленный на оживление украинской экономики, который будет зависеть от достижений и конкретных решений, принимаемых правительством Украины».
То есть даже если этот «план Маршалла» и будет принят, это вовсе не значит, что деньги потекут в «незалежную» рекой, ведь инвестиции будут зависеть от «успехов» украинских властей, а с этим дела у них пока обстоят неважно.
Достаточно посмотреть на кредитную программу МВФ, которая реализуется с огромными трудностями. Третий транш поступил на Украину почти с полуторагодовалой задержкой, так как власти не могли выполнить необходимые требования. Обсуждение четвертого также было перенесено с 20 марта, вероятней всего, из-за принятия решения президентом Украины о том, чтобы сделать блокаду Донбасса официальной.
В пятницу стало известно, что вопрос рассмотрения четвертого транша все же был включен в повестку дня 3 апреля. Эти новости вызвали ожидаемый восторг у украинских властей. «Завершение третьего пересмотра сделает возможным транш объемом около 1 млрд долл», — заявил постоянный представитель Фонда на Украине Жером Ваше.
Проблема в том, что окончательные условия этого пересмотра до сих пор неизвестны. По информации украинских СМИ, они могут включать в себя повышение пенсионного возраста, сокращение льгот, повышение тарифов и открытие рынка земли, на продажу которой сегодня действует мораторий.
Декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов убежден, что Украине не стоит рассчитывать на масштабную финансовую помощь со стороны Европы.
— Понять Петра Порошенко можно, экономическое положение у него аховое, и все, что ему остается — это рисовать картины светлого будущего для населения. Раньше это была картина евроинтеграции, теперь уже понятно, что с евроинтеграцией не получается, поэтому приходится искать альтернативные лозунги и образы, чтобы граждане не вышли из-под контроля.
Вот почему Порошенко с такой радостью ухватился за идею «плана Маршалла 2.0», который обсуждали на конгрессе Европейской народной партии. Нужно сказать, что обсуждается этот сюжет давно, как и евроинтеграция Украины, и ее вхождение в состав НАТО, и финансовая поддержка со стороны международных организаций.
Но мы видим, что даже МВФ, который ранее одобрил кредитную линию для Киева, постоянно откладывает выделение новых траншей. Речь теперь идет не о десятках миллиардов, а о минимальных суммах, да и те МВФ не спешит давать, рассматривая Украину, как несостоятельного должника.
— То есть на масштабный «план Маршалла» Украине пока рассчитывать не стоит?
— У Европы сегодня и так достаточно проблем и забот, чтобы она отрывала деньги от своих граждан и выкидывала крупные суммы на ветер, давая их Украине. Особенно с учетом высокого уровня коррупции среди украинских чиновников, которые, не стесняясь, транжирят все западные бонусы и дотации исключительно в личных целях, не думая о народном благе и поддержании стабильности в стране.
Порошенко ищет любую соломинку, за которую можно ухватиться в непростой политической и социально-экономической ситуации. Со всех сторон его поджимают оппозиционеры, нарастает кризис и недовольство в обществе, активизировались радикалы. Ему приходится маневрировать и проявлять максимальную гибкость, искать нестандартные ходы, чтобы хотя бы на уровне общественного мнения поддерживать оптимизм и не допустить полного развала системы.
Мне кажется, именно с этим связаны такие жизнерадостные посты Порошенко.
— Но резолюцию ведь на самом деле приняли…
— Приняли, но это только документ ЕНП, не более. Сомневаюсь, что Европа пойдет на такие колоссальные расходы. Что касается США, как показывает практика, при новом президенте они проводят достаточно прижимистую политику и не собирается вкладывать большие средства в сомнительные проекты.
Мы видим, что Вашингтон уже даже с Германией торгуется по поводу финансирования НАТО. С таким подходом они тем более не готовы подбрасывать Украине серьезные средства.
Другое дело, что и рассчитывать на обрушение режима Порошенко не стоит. Запад все равно будет давать минимальные деньги, чтобы Украина тлела, но не вспыхнула, чтобы поддерживать какую-никакую украинскую государственность. Ее воспринимают как некую «анти-Россию», как наконечник западного копья, направленный против нашей страны. Так что этой корове не дадут умереть с голоду, но она будет тощей и все время недовольно мычать.
— Кстати, обсуждение нового транша МВФ назначено на 3 апреля. Может ли Фонд убедить Киев пойти на отмену моратория на продажу земли?
— Думаю, может. Запад не любит заниматься благотворительностью. Кредитная помощь со стороны МВФ — это раздача мало чем обеспеченных виртуальных денег в обмен на конкретные уступки той или иной страны, связанной с уничтожением ее экономического и политического суверенитета.
Руководство Украины уже давно пошло во все тяжкие, и утрата политического суверенитета, которого и так почти не осталось, мало их беспокоит.
Но со своими экономическими активами они расстаются очень не охотно. Рынок земли очень важен и украинские власти опасаются, что если откроют его, они потеряют экономическую власть. Но не исключаю, что постепенно их могут дожать. Возможно, не прямо сейчас, но в ближайшем будущем Киев пойдет на уступки в этом вопросе.
Справка
План Маршалла — «Программа восстановления Европы» после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая ФРГ.
План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе, восстановлению разрушенной войной экономики Европы.