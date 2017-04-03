Образцовое «тело» Путина как пример для политиков Запада

В США рассказали, как ловко Путин манипулирует мнением западной общественности, а в Британии описали «тело Путина»

Владимир Путин. Фото с сайта kremlin.ru

В США рассказали, как ловко Путин манипулирует мнением западной общественности, в том числе американской. В Британии описали «тело Путина» и объяснили, почему этот президент, управляющий страной уже много лет, не сдаёт позиций, в то время как фигуры вроде француза Олланда или русского Ельцина быстро растеряли политический авторитет.

Уильям Сэйлтэн в издании «The Slate» поведал читающей публике о том, как Россия «эксплуатирует американский расизм и ксенофобию для своей выгоды».

В году выборов, 2016-м, одной из любимых тем Дональда Трампа было то, что американцев держали «за лохов». Мол, американцы были дураками, которых ловко водили за нос всякие иностранцы, иммигранты и беженцы. Американцы впустили их к себе, и в итоге эти люди «забрали» их «деньги и работу» и даже «изнасиловали и убили» американских граждан.

И вот Трамп решил этому «сопротивляться». Он уже запретил посещения США представителям нескольких стран с мусульманским большинством. И что, Америка поумнела?

В реальности, считает Сэйлтэн, эти разговоры о том, чтобы стать умными и противостоять иммигрантам, идут не от Трампа. Трамп — это «тот парень, который управляется дёргающим за ниточки президентом России Владимиром Путиным».

Именно об этом сообщили в сенате американские спецслужбисты, сообщили сенатской комиссии, занимающейся расследованием вмешательства России в выборы 2016 года. Путинские пропагандисты, указывается в статье, «помогли Трампу и ослабили нашу страну и наши альянсы».

Большинство людей, считающих, что Путин вмешивался в выборы, считает, что это происходило тайно, «в виде кулуарного заговора». Но свидетели на слушаниях, изучившие русские кибероперации и пропагандистские кампании, сказали иное: вмешательство было открытым.

Несколько свидетелей, включая отставного генерала К. Александера, возглавлявшего Агентство национальной безопасности с 2005 по 2014 гг., объяснили комитету по разведке, какими способами Россия «систематически действует» в Соединённых Штатах и других странах. Вмешательство ведётся посредством действий онлайн-троллей и ботов, распространяющих некие сообщения и фальшивые истории, которые способствуют формированию «культурной напряжённости».

И вот сводки с информационно-культурного фронта.

Центральное место в этой стратегии, указывает Уильям Сэйлтэн, занимает «этническая принадлежность». В письменном заявлении в сенатский комитет К. Уоттс, сотрудник Института исследований внешней политики, пояснил, что Россия «нацелена на определённую аудиторию в среде избирателей», на тех, кто «поддаётся» их информационным посылам, на тех, кто склонен винить в бедах иммигрантов, беженцев, а также на тех, кто испытывает экономические трудности.

Выступая перед сенаторами, мистер Уоттс рассказал, как «оркестр русских троллей и ботов» (каковых будто бы «отслеживает его исследовательская группа») нынче нацелились на избирателей в Европе, где они развивают тему опасений от иммиграции, оперируя «ложными заявлениями о преступности среди беженцев».

Есть и примеры из США. По словам Уоттса, в прошлом году во время праймериз сенатора Марко Рубио атаковали по сети «русские агенты».

По мнению Рубио, русские также распространяют фейковые истории. К примеру, историю о сожжении тысячами мусульман «самой старой церкви Германии». Другая история якобы утверждала, что Европейский союз планирует «запретить снеговиков», ибо эти фигуры олицетворяют «расизм».

Уоттс сказал, что он и его коллеги с начала 2014 года наблюдают за российскими СМИ, троллями и ботами, которые нацелены на «почти любую недовольную американскую аудиторию».

И мистер Трамп — не более чем фрагмент этого обмана. Это ведь Трамп с 2011 по 2016 гг. публично заявлял о том, что свидетельство о рождении Барака Обамы — якобы фальшивка. А российские государственные СМИ «жадно пропагандировали» этот вздор.

Уоттс привёл и методы воздействия русских «ботов» на аудитории в США.

Он сказал комитету, что наиболее распространёнными словами, обнаруженными в англоязычных профилях пользователей «Twitter», были бог, военный, Трамп, семья, страна, консерватор, христианин, Америка, конституция. Такого рода «социальные сигналы» помогли русским троллям «связаться с американцами, которые могли проголосовать за Трампа».

Если тролли действуют, к примеру, в Висконсине, они определяют для себя наиболее распространённые местные понятия и создают такие учётные записи, которые выглядят точно так же, какими были бы у людей из Висконсина. Так проще убедить соответствующую аудиторию.

Такими способами манипуляции Россия может привести американское и вообще западное общество к «самоуничтожению». Американец может быть убеждён в том, что он защищает свою страну, и что тот парень из «Твиттера», который поведал вам о каком-то «мусульманском возмущении», сам христианин, живущий где-то рядом. Такие простачки — лёгкая добыча для охотников.

Пока в США выясняли, как русские усадили марионетку в виде мистера Трампа на трон и одурачили свободных американцев, в Великобритании занимались анализом «тела Путина». Профессор-историк Кристиан-Жорж Швенцель в издании «The Conversation» объяснил, почему русский президент не сдаёт на протяжении многих лет позиций, в то время как фигуры вроде француза Олланда или русского Ельцина быстро растеряли былой политический авторитет.

Лидер «должен скрывать своё тело, свои чувства, свою личную жизнь, свою сексуальность», пишет историк. Франсуа Миттерану, и Владимиру Путину это «замечательно удалось», а вот Франсуа Олланду или Борису Ельцину — нет, последние продемонстрировали непозволительное легкомыслие в этом вопросе.

У президента есть «два тела», указывает учёный.

В январе 2014 года Франсуа Олланда сфотографировали на скутере, когда он пытался «навестить свою подругу». Этот эпизод стал катастрофой для человека, именовавшего себя «нормальным» президентом. Нет ничего хуже для президента, чем обнажить перед обществом свою интимную жизнь.

«Два тела» никогда не должны находиться на одном уровне. Избранный лидер «должен скрывать своё тело». Президент — больше, чем человек, он уже «воплощение группы».

Точно так же упала популярность предшественника Олланда, мсье Николя Саркози. В январе 2008 года он выставил свою личную жизнь напоказ перед шестью сотнями журналистов, заявив: «У нас с Карлой всё серьёзно!» Совсем не этого ждут от президента республики граждане.

Интимная промашка сгубила и карьеру американца Билла Клинтона. Дело Моники Левински в 1998 году стало для него «губительным». «Оголившись» на публике, президент теряет своё величие.

Позже пострадал из-за «оголения» и потенциальный кандидат в президенты Франции (в 2012 году) Доминик Стросс-Кан.

В России же произошёл своего рода уникальный случай.

В 1990-е годы президент Ельцин показал многое, что было недостойно президента: шутовское поведение и употребление алкоголя доводило его до того, что он стоять не мог «в общественных местах» и «шатался на официальных церемониях». Многие россияне чувствовали себя униженными этой демонстрацией «больного и нелепого тела».

Кадр из видео (1991 г.). Фото с сайта topwar.ru

Владимир Путин создал «радикально противоположный образ», соответствующий «вечной фигуре лидера». Сегодня спортивное тело Путина символизирует российское государство. Раньше оно было слабым, и миссия нынешнего президента — укрепить его.

Кроме того, Путин «ничего не говорит о своей личной жизни», в результате чего мировая пресса «фантазирует» на эту тему.

Политический лидер, считает Кристиан-Жорж Швенцель, не может делать чего-то такого, что противоречило бы нужному образу. «Тело» и его поведение обусловлены культурными ожиданиями граждан.

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В концепцию единого «тела», заметим, плохо вписывается и американский президент Трамп, которого ещё в дни предвыборной кампании обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах. Этим обвинениям способствовал сам Трамп, признававший своё циничное отношение к женскому полу. Он называл женщин «свиньями, недотёпами и собаками» и говорил, что беременность «лишает женщин права на равную мужчинам оплату труда» (цитата по речи Хиллари Клинтон ).

Другие женщины рассказывали о наглых домогательствах мистера Трампа: «Я повернулась, и в ту же минуту он стал прижимать меня к стене и засовывать свой язык мне в горло», «Дональд только что схватил меня за задницу!», «Он зашёл, стоял и таращился» и т. д.

Безусловно, лживость и цинизм Трампа, его откровенное презрение к прекрасной половине человечества привели к падению его популярности не только у женщин, но и у консерваторов-мужчин, для которых этот президент является чем-то вроде богатого клоуна, вместо цирка попавшего в Белый дом.

Почему же Трамп не спешит встретиться с Путиным и взять у него пару уроков политического поведения? Причина ясна: чуть ли не половина США считает, что их президента выбрал Путин, дабы разрушить страну «американской мечты». Встреча с Путиным станет для звёздно-полосатых спецслужбистов и рядовых граждан очередным подтверждением «русского заговора» против США.