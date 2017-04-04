С аукциона Sotheby's продан розовый бриллиант за рекордную сумму

На аукционе Sotheby's установлен новый мировой рекорд для драгоценных камней. Бриллиант The Pink Star («Розовая звезда») продан на торгах в Гонконге за 533 миллиона гонконгских долларов (примерно 71,2 миллиона долларов США). Об этом сообщается на сайте аукциона.

Вес бриллианта составляет 59,6 карат. Он был вырезан из алмаза весом 132,5 карата в 1999 году и является самым крупным в мире бриллиантом розового оттенка.

Приобрела драгоценный камень гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group. Она представляет собой крупнейшую сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации.

«Розовая звезда» побила прошлогодний рекорд, установленный бриллиантом Oppenheimer Blue. Он был продан за 57,5 миллионов долларов США.

