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СБУ предложила России помощь в расследовании взрыва в метро Петербурга

10:34 4.04.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Служба безопасности Украины может помочь России с расследованием взрыва в метро Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает «112 Украина».

«Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», - сказал он.

Тандит также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Борьба с терроризмом в мире, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 14:51
Гость: Бтр

Пусть они лучше помогут нам найти и вывести наши танковые армии с украины, сами мы точно не найдем их.
04.04.2017, 14:33
Гость: Ракинулось море широко,и волны бушуют вдали.

Раскинулись ляшки у Машки.Морская граница открыта для Антанты.Едва отошел от пирса в Одессе иноземный корвет,как его место занимает другой военный корабль НАТО.И эта верхушка хочет помочь славянам России после терракта в метро.Сомнительно.На каких базах готовили боевиков майдана,разрушители Славянского этноса.Куда нацелены ракеты иноземных варяжских гостей,не на город -ли Петра Первого.
04.04.2017, 14:26
Гость: Титус

Это Порошенко надо сразу брать в команду. Он убийство раскрыл через 20 минут и даже не выезжая на место. Какой талант криминалиста пропадает!Почище Шерлока Холмса будет.
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