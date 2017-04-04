СБУ предложила России помощь в расследовании взрыва в метро Петербурга

Служба безопасности Украины может помочь России с расследованием взрыва в метро Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает «112 Украина».

«Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления», - сказал он.

Тандит также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.