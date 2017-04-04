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Киев потребовал отменить призыв в ВС России жителей Крыма

18:00 4.04.2017
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© KM.RU
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Крыму призыва на военную службу в российскую армию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД Украины потребовал отменить призыв для крымчан, а также призвал Россию к неукоснительному соблюдению своих международных обязательств.

С 1 апреля в РФ началась весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. В ее ходе в ряды ВС России планируется призвать 142 тысячи человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Однако Украина продолжает считать его своей территорией, «временно оккупированной» РФ.
 

Темы: Украина, Армия и обороноспособность России, Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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04.04.2017, 20:25
Гость: Илья

Собака лает, караван идёт.
04.04.2017, 20:03
Гость: Юля с Бали

скоро скакуны запретят Луне пролетать над Россией :)))
04.04.2017, 19:54
Гость: Неравнодушный

А почему бы МИДу Незалежной не потребовать от "международного сообщества" чтобы запретить транзит солнечного света в Украину через территорию "агрессора"? П.Климкину пора внести этот вопрос в Совбез ООН! Дерзайте умом майданутые.
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