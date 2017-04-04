Киев потребовал отменить призыв в ВС России жителей Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением в Крыму призыва на военную службу в российскую армию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД Украины потребовал отменить призыв для крымчан, а также призвал Россию к неукоснительному соблюдению своих международных обязательств.

С 1 апреля в РФ началась весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. В ее ходе в ряды ВС России планируется призвать 142 тысячи человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Однако Украина продолжает считать его своей территорией, «временно оккупированной» РФ.

