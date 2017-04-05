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Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником

10:21 5.04.2017
Фото с сайта sharij.net
Фото с сайта sharij.net
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Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-заместителя председателя Одесской обладминистрации Марию Гайдар своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — говорится в документе.

В 2009–2011 годах Гайдар сначала была советником по социальным вопросам экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, а затем была назначена на должность заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития, став самым молодым вице-губернатором России. В 2012–2013 годах Гайдар была советником по социальным вопросам вице-мэра Москвы Леонида Печатникова, занималась реформой здравоохранения.

В 2015 году Мария Гайдар уехала на Украину. В июле того же года Михаил Саакашвили, будучи губернатором Одесской области, официально представил ее в качестве своего заместителя, который будет заниматься социальной политикой. ​В августе Порошенко торжественно вручил Гайдар украинский паспорт. В августе 2016 года стало известно, что Гайдар отказалась от гражданства России.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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05.04.2017, 13:50
+++

Похождения дивчиша-плохиша продолжаются.
05.04.2017, 13:46
привет из России

Подобное притягивает подобное.
05.04.2017, 13:42
Какое ещё нужно

доказательство, чтобы окончательно убедится, кто получил власть в 90-х и поныне бессменно правит в самой Росси? Порошенко надеется, и не зря, найти входы и лазы в Кремль.
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