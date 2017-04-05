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В Совбез ООН внесли западный проект резолюции по химатаке в Сирии

09:11 5.04.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция во вторник внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по предполагаемой химической атаке в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. По их словам, на голосование его могут вынести уже в среду.

Все три страны, выступившие авторами проекта документа, возложили ответственность за предполагаемую химатаку на силы президента Сирии Башара Асада, отмечает Reuters.

В тексте резолюции, с которым ознакомился Reuters, говорится, что правительство Асада должно предоставить международному следствию планы полетов и записи, сделанные в день предполагаемой атаки, имена командиров экипажей, выполнявших вылеты, и обеспечить доступ к авиабазе, откуда совершались вылеты.

В проекте также говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен ежемесячно обнародовать отчет о том, сотрудничает ли сирийское правительство с международными следователями и миссией по установлению фактов использования химического оружия в Сирии.

​О реакции России и Китая на данный проект резолюции пока не известно. Ранее в МИДе России выступили против политизации расследования химатак в Сирии.

В феврале Россия и Китай заблокировали в Совбезе принятие резолюции о санкциях в отношении Сирии. Санкции предлагалось ввести против физлиц и компаний, якобы причастных к химическим атакам.

4 апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил о том, что на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб были сброшены бомбы, предположительно начиненные газом. Жертвами предполагаемой химической атаки, по их данным, стали по меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей. Правозащитники заявили, что атака была осуществлена сирийским правительством или «российскими истребителями».

Дамаск отверг обвинения, отметив, что сирийские войска химическое оружие «не использовали и не используют». В Минобороны России нанесение ударов российскими ВКС по Хан-Шейхуну также опровергли.

Позднее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что сирийская авиация 4 апреля нанесла удары в провинции Идлиб в городе Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов, а также скоплению военной техники. По словам Конашенкова, на территории пораженного сирийскими военными склада «находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». «С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака», — пояснил он. 

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.04.2017, 12:45
Гость: gvozd

похоже что цру смяло трампа..
никаких изменений во внешней политике - тот же бред красных педо-сатанистов.

неоднократно уже выплывали свидетельства производства химического оружия исламистами которых вооружают и поддерживают сша.
есть конкретные видеодокументы снятые британскими журналистами - ну и где резолюция оон по этму поводу?
сми как воды в рот набрали.
вот где контроль за прессой.
05.04.2017, 10:56
Гость: chvv

Детский лепет. Неоднократно уже показывалось, с конкретными материальными свидетельствами, что хим.оружие используют боевики поддерживаемые Западом. Запад оккупировал Ирак, на чём и взрос ИГ. По Месопотамскому, основой борьбы с оккупацией была просадамовская партия БААС. Но из-за того что с финансированием у них было плохо, часть начало переходить в ИГ (кого спонсировали катарцы и саудовцы). Были переговоры Штатов с ИГ, фото здесь как-то приводили, и Штаты развели тех кто с ними сражается в Ираке. Курдами обещали свою независимость, ИГ похоже соблазнили созданием нового исламского государства.
Просто ВВП играет роль мальчика для битья, который при этом беспрекословно выводит на тот же Запад средства из страны. Готов разорять людей, но олигархов освобождает от налогов. При этом правление ВВП, под завывания о стабильности, (согласен с автором статьи - "Единственная стабильная вещь, которая происходит всю путинскую эпоху - это теракты") превратилось в череду взрывов, разрушений.
ВВП имитирует борьбу, но максимуму на что способен при этой имитации - это на глухую оборону, да ещё и не качественную. Болтовня и поддержке Трампа, в массе именно что болтовня, хотя и очень вредная для страны. Вон инфа есть, что Кириенко поддерживал Клинтон, под видом чего-то там перечислил огромные суммы средств.
Деградация однако. "Рыба гниёт с головы". Правда "рыбка" на Западе гниет не менее успешно, просто их инфо-блокада против чуждой им инфы лучше блокируется.
05.04.2017, 10:45
Гость: мик

Гнать их надо из Совбеза ООН и заменять индусами и бразильцами!!!
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