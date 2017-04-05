В Совбез ООН внесли западный проект резолюции по химатаке в Сирии

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция во вторник внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции по предполагаемой химической атаке в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. По их словам, на голосование его могут вынести уже в среду.

Все три страны, выступившие авторами проекта документа, возложили ответственность за предполагаемую химатаку на силы президента Сирии Башара Асада, отмечает Reuters.

В тексте резолюции, с которым ознакомился Reuters, говорится, что правительство Асада должно предоставить международному следствию планы полетов и записи, сделанные в день предполагаемой атаки, имена командиров экипажей, выполнявших вылеты, и обеспечить доступ к авиабазе, откуда совершались вылеты.

В проекте также говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш должен ежемесячно обнародовать отчет о том, сотрудничает ли сирийское правительство с международными следователями и миссией по установлению фактов использования химического оружия в Сирии.

​О реакции России и Китая на данный проект резолюции пока не известно. Ранее в МИДе России выступили против политизации расследования химатак в Сирии.

В феврале Россия и Китай заблокировали в Совбезе принятие резолюции о санкциях в отношении Сирии. Санкции предлагалось ввести против физлиц и компаний, якобы причастных к химическим атакам.

4 апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил о том, что на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб были сброшены бомбы, предположительно начиненные газом. Жертвами предполагаемой химической атаки, по их данным, стали по меньшей мере 58 человек, в том числе 11 детей. Правозащитники заявили, что атака была осуществлена сирийским правительством или «российскими истребителями».

Дамаск отверг обвинения, отметив, что сирийские войска химическое оружие «не использовали и не используют». В Минобороны России нанесение ударов российскими ВКС по Хан-Шейхуну также опровергли.

Позднее официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что сирийская авиация 4 апреля нанесла удары в провинции Идлиб в городе Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов, а также скоплению военной техники. По словам Конашенкова, на территории пораженного сирийскими военными склада «находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». «С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака», — пояснил он.