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Россия пригрозила наложить вето на резолюцию по Сирии в СБ ООН

22:19 5.04.2017
Сюжет: Сирийский кризис

Россия готова наложить вето на проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, если партнеры будут спешить с голосованием и проигнорируют консультации. Об этом заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

«Западники преднамеренно стремятся ускорить этот процесс и как можно быстрее принять эту резолюции. Они, насколько я понимаю, хотели сделать это уже чуть ли не сегодня, а, может быть, завтра. Но в Совете Безопасности такие вещи быстро не делаются. И без консультаций они, конечно, могут поставить этот вопрос на голосование, но очевидно получат наше категорическое вето на него», - цитирует его «Интерфакс»

По его мнению, для проверки ситуации с применением химоружия в провинции Идлиб и установления истины следует направить туда миссию по расследованию. Гатилов подчеркнул, что миссия должна быть сбалансирована в своем составе и давать объективные оценки.

С ним согласен заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. Он также добавил, что в резолюции должно содержаться требование к незаконным вооруженным формированиям, контролирующим район инцидента, предоставить полный и безопасный доступ следователям миссии к местности и необходимой информации, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что проект резолюции подготовлен в спешке и «отличается крайней небрежностью». Сафронков заявил, что предлагать такой текст СБ ООН для одобрения «просто неприлично».

Ранее СМИ сообщили об авиаударе по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб с применением химического оружия, что привело к гибели более 70 человек. Оппозиция обвинила в этом Дамаск, а Сирийский центре мониторинга за соблюдением прав человека допустил, что авиаудар мог быть нанесен ВКС РФ. Власти САР и Москва эти обвинения отвергли.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 06:06
без особых сенсаций

Не фантазируй, никакого скандала. Идет обычный экономический спор по поводу возможного (не факт!) выхода Англии из ЕС. Иногда это сопровождается резкими выражениями, но стороны , конечно, придут к консенсусу.
06.04.2017, 06:03
Пенсионер

Читал сообщение, что Россия отвергла нанесение этого удара нашими самолетами, но признала , что налет совершила сирийская авиация. Не знаю, насколько этому можно верить?
Впрочем, понимаю, что мы в любом случае будем защищать прогнивший режим Асада .
05.04.2017, 22:53
Skeptik

Мелочи, в Европе разгроается скандал.
Англия сегодня в Европарламенте назвала ЕС мафией и гангстерами,
методы ведения переговоров - вымогательством
Туск день назад решил отнять у Британии Гибралтар
Англия требует назад 200 миллардов, ЕС требует оплатить выкуп 60 миллирадов за выход.
Дело на грани холодной войны!
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