Россия пригрозила наложить вето на резолюцию по Сирии в СБ ООН

Россия готова наложить вето на проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, если партнеры будут спешить с голосованием и проигнорируют консультации. Об этом заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

«Западники преднамеренно стремятся ускорить этот процесс и как можно быстрее принять эту резолюции. Они, насколько я понимаю, хотели сделать это уже чуть ли не сегодня, а, может быть, завтра. Но в Совете Безопасности такие вещи быстро не делаются. И без консультаций они, конечно, могут поставить этот вопрос на голосование, но очевидно получат наше категорическое вето на него», - цитирует его «Интерфакс»

По его мнению, для проверки ситуации с применением химоружия в провинции Идлиб и установления истины следует направить туда миссию по расследованию. Гатилов подчеркнул, что миссия должна быть сбалансирована в своем составе и давать объективные оценки.

С ним согласен заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. Он также добавил, что в резолюции должно содержаться требование к незаконным вооруженным формированиям, контролирующим район инцидента, предоставить полный и безопасный доступ следователям миссии к местности и необходимой информации, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что проект резолюции подготовлен в спешке и «отличается крайней небрежностью». Сафронков заявил, что предлагать такой текст СБ ООН для одобрения «просто неприлично».

Ранее СМИ сообщили об авиаударе по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб с применением химического оружия, что привело к гибели более 70 человек. Оппозиция обвинила в этом Дамаск, а Сирийский центре мониторинга за соблюдением прав человека допустил, что авиаудар мог быть нанесен ВКС РФ. Власти САР и Москва эти обвинения отвергли.

