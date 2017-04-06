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Европарламент призвал Москву освободить Навального

21:45 6.04.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти России освободить оппозиционера Алексея Навального и других участников несанкционированных акций протеста.

Документ поддержали 494 депутат, передает РИА Новости. Они также призвали снять обвинения с задержанных и осудили действия российской полиции.

Некоторые евродепутаты не согласились с текстом резолюции. В частности, немецкий парламентарий Удо Войт счел документ политизированным. Он отметил, что Западу не следует навязывать Москве свое видение ситуации. Кроме того, депутат указал на то, что Европа сама испытывает проблемы с соблюдением прав человека, сообщает ТАСС.

В конце марта-начале апреля в ряде российских городов прошли несогласованные протестные акции против коррупции. Полицией были задержаны сотни человек, в числе которых и Навальный, которого арестовали на 15 суток.
 

Темы: Россия, Европа, Европарламент, Алексей Навальный, Акции внесистемной оппозиции в России

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