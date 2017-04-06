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Украинские радикалы объявили о полной блокаде российских банков

20:00 6.04.2017
Фото с сайта novorosinform.org
Фото с сайта novorosinform.org
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Украинская партия «Национальный корпус» анонсировала полную блокаду отделений российских банков на территории страны.

«Мы призываем всех наших сограждан, которые не успели забрать свои средства из российских банков, сделать это немедленно. После 10 апреля их деятельность на территории Украины будет прекращена», - сообщается на сайте партии.

Националисты заявили, что так и не дождались «реальных и эффективных действий» со стороны Национального банка Украины (НБУ). Поскольку регулятор не прислушался к их требованиям, радикалы решили «физически» остановить деятельность отделений российских банков.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении банков с российским капиталом сроком на год. Ограничения запрещают им выводить средства в пользу материнских структур. Перед этим радикалы в течение некоторого времени блокировали отделения этих банках в различных украинских городах.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Банки в мире, Банковское обслуживание населения в мире

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 22:50
Гость: Кирилл.

Ну хоть какая-то польза!
))
06.04.2017, 22:09
Гость: blog2038

Полная анархия в стране - кто что хочет то и делает.
Так Украину не восстановить.
06.04.2017, 20:29
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Молодцы! Не так - коленом под зад! Это ватники 17 лет ломают голову над вопросом "Ну почему же он не выгонит либералов из Правительства?"...
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