Жителю Эстонии дали 11 лет за шпионаж за российскими войсками

Житель (негражданин) Эстонии Арсен Мардалейшвили на суде признался в шпионаже за российскими военными. Об этом "Интерфаксу" рассказали в ФСБ.

По данным пресс-службы, мужчина признал, что собирал данные о соединениях Западного военного округа для департамента охранной полиции МВД Эстонии. За шпионаж Мардалейшвили приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

О задержании Мардалейшвили ФСБ сообщила в мае 2016 года. Его дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным ФСБ России, Мардалейшвили «по заданию Департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Об Арсене Мардалейшвили известно, что в 1969 году он родился в маленьком поселке Шахтерский на Чукотке. В 16 лет уехал с Крайнего Севера на солнечный юг — в Краснодарский край. В 1996 году будущий «шпион» сел на 8 лет за серию грабежей. После отбывания срока его некоторое время мотало по России, но к 2008 году он осел в Эстонии, в крупном по местным меркам шахтерском (добыча сланца) городе Кохтла-Ярве. Здесь при 80% населения русскоговорящих он устраивал для подростков спортивно-патриотические мероприятия. В 2008 году Мардалейшвили присоединяется к НКО «Ночной дозор».

Патриотический «Дозор» стихийно возник в весной 2006 года, после того, как в Таллине эстонские националисты выступили с идеей о сносе памятника Воина-освободителя столицы от фашистов, прозванного в народе Бронзовым солдатом. Молодежь из русскоязычного населения Эстонии выставила круглосуточные вахты у монумента, чтобы воспрепятствовать переносу. Движение возглавил Дмитрий Линтер.

Как рассказал Линтер «Фонтанке», Арсен Мардалейшвили прибился к «Ночному дозору» в 2008 году. «Он называл себя патриотом, был возмущен тем, как с русскими обходятся в Эстонии. На праздниках носил тельняшку и десантный берет. Но у меня и моих коллег вызвал ощущения мутности какой-то», – вспоминает Линтер.

По словам главы «Дозора», будучи рядовым членом движения, Мардалейшвили регулярно предлагал ему разные способы заработать. «Причем всегда незаконно. В основном контрабандой мелочевки: топлива, сигарет, алкоголя. Я ему тогда сказал: меня в эти дела не впутывай», – уверяет Линтер.

По воспоминаниям Дмитрия, Арсен регулярно мотался по всему Северо-Западу России: то он с десантниками в Пскове с парашютом прыгает, то гостит у «бизнес-партнеров» под Петербургом. При этом у всегда безденежного Мардалейшвили регулярно появлялись дорогие вещи, например новенькая видеокамера, на которую в 2010 году он снимал одно из собраний «Дозора».

Пути эстонских активистов и будущего «шпиона» разошлись в 2010 году, когда несколько участников движения, среди которых был и Арсен, выступили за смещение Линтера с поста руководителя. «Дворцовый переворот» тогда не удался, и бунтари покинули НКО. Тогда-то Мардалейшвили вышел из поля зрения и Линтера. «Видел его пару раз в 2011 году, а потом уже не пересекался», – говорит Дмитрий.