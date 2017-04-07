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Лукашенко заявил о неготовности России строить «настоящий» Союз

14:55 7.04.2017
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не готова к формированию «настоящего» Союзного государства Белоруссии и России, об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу «МИР», передает «Интерфакс».

«Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство», — отметил Лукашенко.

По его словам, страны должны были провести референдум и установить общее законодательство, в том числе и Конституцию, но не сделали этого «в свое время». Президент Белоруссии заявил, что страны «повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать».

Лукашенко добавил, что страны должны решить вопрос о равных условиях для функционирования производства. «Какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?» — сказал он.

Также Лукашенко призвал не замыкаться в «национальных рамках».

На встрече в Санкт-Петербурге 3 апреля президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате «один на один» должны были обсудить спорные вопросы, касающиеся двусторонних отношений, цен на газ и задолженности.

Ранее Лукашенко назвал Владимира Путина «родным братом» и отверг возможность участия посредников в переговорах между Москвой и Минском, а 1 апреля президент заявил о «хрупкости» Союзного государства, призвав строить его на принципах равноправия.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 21:53
Русский

..да президент у России -нормальный. Только вокруг него мало грамотных и честных людей. Как раньше говорили:..."Царь хороший, плохи бояре".
Как видишь, нет ничего НОВОГО под Луной. Кремль- это не пивная тебе. Сколько течений,группировок. Пятая колонна называется. И как их завалишь? Сколько вреда нанес один улюкаев. Пока на взятке не спалился.
А без Суда и его решения, что может ВВП?. Да и наши судьи как работают?! Хорошо ведь жить не запретишь...
Единственное, это надежда на Выборы в ГД. Вот где надо хорошенько думать и выбирать, как надо лично каждому.
Что касается Академика РАН С.Глазьева, согласен- достойный мужик. Но у нас умных не любят. Удивлен, как у ВВП получилось попасть в кресло №1..)))))
07.04.2017, 21:42
Факту

Тем не менее, за тысячу кубов газа Беларусь будет платить 130 долларов, в то время ка средняя цена по Европе - 170 баксов.
07.04.2017, 20:49
Сиропкин

Так он же только что заявмл, что ЕС - надёжа и опора, и что с НАТО будет сотрудничать. Как это понимать - и нашим, и вашим? Потому и нет союзного государства, что сидит а двух стульях. Пусть лучше проведёт у себя референдум о вхождении в Россию - слабо такое устроить? Тогда и цены будет на одном уровне.
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