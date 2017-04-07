Европейцы сохранили в заначках старую валюту на 15 млрд евро

Жители стран Евросоюза до сих пор хранят банкноты и монеты прежних национальных валют. Общая сумма этих накоплений составляет более 15 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Из этой суммы шесть с половиной миллиардов приходится на немецкие марки. На втором и третьем местах по популярности французские франки (около 1,9 млрд евро) и испанские песеты (примерно 1,6 млрд евро).

Агентство отмечает, что довольно внушительная часть всех этих денег сегодня бесполезна. Так, если в Германии можно и сегодня поменять марки на евро, то банки Франции, Италии и еще ряда стран давно прекратили практику обмена национальной валюты на общеевропейскую.

