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Европейцы сохранили в заначках старую валюту на 15 млрд евро

20:50 7.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Жители стран Евросоюза до сих пор хранят банкноты и монеты прежних национальных валют. Общая сумма этих накоплений составляет более 15 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Из этой суммы шесть с половиной миллиардов приходится на немецкие марки. На втором и третьем местах по популярности французские франки (около 1,9 млрд евро) и испанские песеты (примерно 1,6 млрд евро).

Агентство отмечает, что довольно внушительная часть всех этих денег сегодня бесполезна. Так, если в Германии можно и сегодня поменять марки на евро, то банки Франции, Италии и еще ряда стран давно прекратили практику обмена национальной валюты на общеевропейскую.
 

Темы: Европа, Европейский союз (ЕС)

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 10:50
.

Это в основном монеты и мелкие банкноты. Они валяются почти в каждой семье, как советские и российские монеты вышедшие из обращения. На этом только выигрывают не чистоплотные финансовые структуры государств.
08.04.2017, 08:40
Это

им не поможет. У гомоевродемократии нет будущего.
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