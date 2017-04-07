Порошенко обвинили в санкционировании убийств

В ДНР назвали имя организатора и заказчика убийств Моторолы и Гиви

Возможным заказчиком убийств лидеров ополченцев самопровозглашенной ДНР является Алексей Петров, недавно назначенный украинским президентом Петром Порошенко главой контрразведки СБУ, заявила представитель департамента государственной безопасности ДНР Мария Петрова. По ее словам, Петров и в настоящее время занимается координацией и разработкой акций, направленных против населения республик Донбасса.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике назвали имя предполагаемого заказчика убийств командиров ополчения ДНР — Арсения Павлова и Михаила Толстых, более известных по позывным Моторола и Гиви.

По словам пресс-секретаря департамента государственной безопасности ДНР Марии Петровой, ответственность за убийства лидеров ополчения несет Алексей Петров, возглавляющий департамент госразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно данным спецслужб Донецкой народной республики, именно в этом ведомстве есть особые подразделения, специализирующиеся на ведении террористической войны против ДНР. Петрова также отметила, что создавались такие подразделения при финансовой поддержке США.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — заявила пресс-секретарь департамента госбезопасности ДНР.

Петрова добавила, что 14 февраля — уже после убийства в ДНР Михаила Толстых (Гиви) — президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Петрова главой контрразведки СБУ. Назначение было связано с заслугами Петрова перед украинской властью, «которые фактически являются преступлениями против (Донецкой народной) республики», — подчеркнула Петрова.

«Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР», — сказала она.

«Имя начальника департамента контрразведки СБУ как одного из высокопоставленных офицеров, работающих против республик, было хорошо известно и раньше, — говорил ранее «Газете.Ru» источник в правительстве ДНР. — Просто проследите за сообщениями последних недель — обстрелы, ранения и гибель мирных жителей, срыв отведения сил от станицы Луганской, военные сборы. Все одно к одному».

По словам представителя ДНР, Алексей Петров и в настоящее время занимается координацией и разработкой акций, направленных против населения республик Донбасса, а новая должность дает ему возможность согласовывать свои действия как с председателем СБУ, так и с представителями США.

«Министерство госбезопасности ДНР приложит максимум усилий, чтобы не допустить проникновение новых групп террористов на Донбасс, а также привлечь к ответственности виновных, в том числе Алексея Петрова», — сказала пресс-секретарь департамента госбезопасности республики.

Напомним, полевой командир Арсений Павлов, более известный как Моторола, погиб в октябре прошлого года в результате террористического акта. Павлова взорвали в лифте его собственного дома в Ворошиловском районе в центре Донецка 16 октября.

Моторола, возглавлявший батальон «Спарта», приобрел известность еще в самом начале вооруженного конфликта на востоке Украины. Командир заключил договор с журналистами и предоставлял им эксклюзивные кадры боевых действий, которые снимались на камеры GoPro, прикрепленные к каскам ополченцев.

Ответственность за убийство Моторолы взяла на себя вооруженная экстремистская группировка Misanthropic Division — «Человеконенавистническая дивизия».

Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви, также был убит в результате теракта в феврале 2017 года. Командир батальона «Сомали» был подорван из реактивного пехотного огнемета «Шмель» в собственном кабинете в пригороде Донецка 8 февраля.

Представители ДНР сразу обвинили в убийстве командира ополчения украинские власти и спецслужбы, а исполнителями убийства, по мнению представителей департамента госбезопасности самопровозглашенной республики, были военные 8-го полка спецназа, который находится в городе Хмельницком.

В последние недели, несмотря на объявленное с 1 апреля «пасхальное» перемирие, в самопровозглашенных республиках действительно наблюдается активизация военных действий.

С одной стороны, сказывается сезонный фактор — в ближайшие недели в Донбассе восстановится «зеленка» — посадки и лески покроются листьями, подсохнут поля, и снова станет возможным скрытное передвижение пехотных групп вблизи позиций противника. С другой — в Донецке неофициально поговаривают о срыве минских соглашений из-за нежелания Киева реализовать свою часть договоренностей.

Вместе с резким повышением числа сообщений о военной эскалации начались демонстративные приготовления к возможному обострению боевых действий.

Автор: Екатерина Суслова