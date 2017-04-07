США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии

США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе. 59 крылатых ракет Tomahawk были выпущены с американских военных кораблей, находящихся в Средиземном море, по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, передает CNN.

На этой базе, по данным американских властей, дислоцированы самолеты сирийских правительственных войск, участвовавшие в атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб.

В результате авиаудара, нанесенного в 3:45 утра по местному времени, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Сирийские власти, отрицающие применение химического оружия в Идлибе, сообщает Associated Press, назвали американский авиаудар «агрессией». Российский МИД, как было объявлено, в ближайшее время опубликует заявление по поводу авиаудара.

Ракетный удар по базе Шайрат — первый случай применения США военной силы в Сирии против правительственных сил за шесть лет, прошедших с момента начала в этой стране войны.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб после авиаудара погибли несколько десятков человек. У погибших и многочисленных пострадавших были симптомы химического отравления.

Сирийская оппозиция и представители западных стран обвинили режим президента Башара Асада в применении в Идлибе химического оружия. Дамаск обвинения категорически отверг. Россия, поддерживающая Асада, объявила, что удар был нанесен сирийскими ВВС по складу боевиков, где находились отравляющие вещества.

6 апреля американские СМИ со ссылками на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии. Пентагон, сообщал тогда CNN, представил Белому дому план нанесения ракетных ударов по правительственным целям в Сирии.