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США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии

09:28 7.04.2017
Фото с сайта bbc.com
Фото с сайта bbc.com
Сюжет: Сирийский кризис

США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе. 59 крылатых ракет Tomahawk были выпущены с американских военных кораблей, находящихся в Средиземном море, по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, передает CNN.

На этой базе, по данным американских властей, дислоцированы самолеты сирийских правительственных войск, участвовавшие в атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб.

В результате авиаудара, нанесенного в 3:45 утра по местному времени, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

Сирийские власти, отрицающие применение химического оружия в Идлибе, сообщает Associated Press, назвали американский авиаудар «агрессией». Российский МИД, как было объявлено, в ближайшее время опубликует заявление по поводу авиаудара.

Ракетный удар по базе Шайрат — первый случай применения США военной силы в Сирии против правительственных сил за шесть лет, прошедших с момента начала в этой стране войны.

4 апреля в сирийской провинции Идлиб после авиаудара погибли несколько десятков человек. У погибших и многочисленных пострадавших были симптомы химического отравления.

Сирийская оппозиция и представители западных стран обвинили режим президента Башара Асада в применении в Идлибе химического оружия. Дамаск обвинения категорически отверг. Россия, поддерживающая Асада, объявила, что удар был нанесен сирийскими ВВС по складу боевиков, где находились отравляющие вещества.

6 апреля американские СМИ со ссылками на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военного ответа на химическую атаку в Сирии. Пентагон, сообщал тогда CNN, представил Белому дому план нанесения ракетных ударов по правительственным целям в Сирии.

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 16:09
Гость: Татьяна Алексеевна

А может,НАОБОРОТ? Трампу уже Конгресс выразил свое ГРОМКОЕ " ФЕ"!!!
Никсону устроили УОТЕРГЕЙТ ? Клинтону устроили ЗИППЕРГЕЙТ?
А этому устроят СИРИЯГЕЙТ.
И не посмотрят на его красивую отсиликонненую женушку.
07.04.2017, 16:09
Гость: Ерема Кузьмич > ВВВ

"Дурак ты, Ерёма. Деньги продукцию не делают. "
Полностью с тобой согласен. Да я дурак, никак не понимаю, что без денег можно построить предприятия, обучить специалистов.
Объяснил бы, как это возможно. Люди которые будут строить - не будут покупать продукты, не будут оплачивать ЖКХ, не будут оплачивать проезд, не смогут содержать семьи, без инженеров, без разработчиков, без оплаты преподавателям обучающих рабочим...
07.04.2017, 16:08
Гость: А

сколько погибло твоих любимых пиндосов? 3 тыс. убитых, 100 транспортных и 20 боевых вертолетов, 10 боевых самолетов. При этом у гренадцев были только зенитные пулеметы. Всего в момент вторжения на Гренаде находилось 784 кубинца, в том числе 636 строителей, 44 врача и учителя, 43 военнослужащих. Они вынуждены были взяться за оружие. Сражались бы и дальше, но боеприпасы кончились. Погибло 50 кубинцев.
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