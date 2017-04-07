Министр информации Сирии назвал атаку США «ожидаемой»///////////////

Министр информации Сирии Рамез Тарджиман заявил, что ракетная атака США по авиабазе в Хомсе была «ограниченной и ожидаемой», дальнейшей военной эскалации он не ожидает.

«Эта атака была ограниченной и ожидаемой. Я не думаю, что нужно ждать дальнейшей эскалации», — сказал Тарджиман, отвечая на вопрос о том, каким, по его мнению, будет ответ России на ракетный удар (цитата по Reuters).

Ранее в пятницу, 7 апреля, США впервые с начала сирийской войны нанесли удары по позициям правительственной армии. Корабли ВМС США выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы, уточнили в Пентагоне. Как сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази, в результате удара погибли по меньшей мере пять человек, еще семь пострадали.

Ночью президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объяснил, что решение о нанесении удара в Сирии отвечает «жизненно важным национальным интересам» Америки. Он также сообщил, что атака была осуществлена в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон возлагает на президента Сирии Башара Асада. «Сегодня я призываю все цивилизованные страны присоединиться к нам в стремлении положить конец кровопролитию в Сирии, а также положить конец терроризму всех видов и всех типов», — заявил Трамп.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в свою очередь заявил, что Трамп продемонстрировал свою готовность к решительным действиям в ответ на «отвратительные» действия сирийский властей. Глава Госдепа также подчеркнул, что США не ищут одобрения своей политики по Сирии в России и не связывались с Москвой перед нанесением ракетного удара.