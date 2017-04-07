Минобороны РФ: больше половины американских ракет не долетели до цели

Министерство обороны России заявило, что американский ракетный удар по авиабазе в Сирии имел крайне низкую боевую эффективность. По утверждению Минобороны, цели достигли только 23 крылатых ракеты из 59. Где упали остальные, неизвестно. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В результате удара, по данным российских военных, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, склад, учебный корпус и радиолокационная станция. Погибли четверо сирийских военных, шестеро получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

Минобороны заявило, что взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и самолеты, находившиеся на стоянках, не повреждены.

Ранее стало известно, что Россия отказалась от сотрудничества с США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. В МИД России заявили, что удар, «очевидно», готовился заранее, а ситуация с пострадавшими от химического оружия была использована как предлог. Действия Вашингтона в МИД назвали «явным актом агрессии» против Сирии. Москва призвала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения случившегося.