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Минобороны РФ: больше половины американских ракет не долетели до цели

13:21 7.04.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Министерство обороны России заявило, что американский ракетный удар по авиабазе в Сирии имел крайне низкую боевую эффективность. По утверждению Минобороны, цели достигли только 23 крылатых ракеты из 59. Где упали остальные, неизвестно. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В результате удара, по данным российских военных, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23 в ремонтных ангарах, склад, учебный корпус и радиолокационная станция. Погибли четверо сирийских военных, шестеро получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

Минобороны заявило, что взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка и самолеты, находившиеся на стоянках, не повреждены.

Ранее стало известно, что Россия отказалась от сотрудничества с США для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. В МИД России заявили, что удар, «очевидно», готовился заранее, а ситуация с пострадавшими от химического оружия была использована как предлог. Действия Вашингтона в МИД назвали «явным актом агрессии» против Сирии. Москва призвала Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения случившегося.

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 21:35
Гость: Наливайке

Даже при самых ваших буйных фантазиях у Сирии возможно останется больше самолетов, способных выполнять боевые задачи, нежели у Украины:)))
07.04.2017, 21:22
Гость: тогда

почему у них так мало красивых женщин?Глаз очень редко находит притягательную даму.
"только живут они лучше.."-это смотря с кем жить,пан!
07.04.2017, 21:02
Гость: blog2038

36 ракет "пропали без следа".
.
Если бы не география, я бы сказал просто какой-то Бермудский треугольник.
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