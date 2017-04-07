Девочка-блогер из Алеппо призвала «наказать» Асада и Путина

Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, прославившаяся описанием событий в САР в Twitter, призвала «наказать» президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина.

В своем микроблоге она написала, что Асад и Путин разбомбили ее школу, убили ее друзей и украли у нее детство. «Я приветствую действия Дональда Трампа против убийц моего народа», - отметила Алабед.

Ранее девочка, живущая сейчас в Турции, неоднократно призывала оказать давление на правительство Сирии и Россию. Многие блогеры, а также СМИ не раз высказывали сомнения в том, что блог ведет именно ребенок. Дело в том, что в какой-то момент журналистам удалось выяснить, что девочка не говорит по-английски, хотя все ее сообщения написаны на этом языке и очень грамотно. Кроме того, был отмечен ряд случаев, когда записи в блоге публиковались из районов, где не было не то что интернета, но даже электричества.

Накануне США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлиб. Российские власти расценили действия Штатов как акт агрессии

