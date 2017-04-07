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Девочка-блогер из Алеппо призвала «наказать» Асада и Путина

20:16 7.04.2017
Фото пользователя Twitter @AlabedBana
Фото пользователя Twitter @AlabedBana
Сюжет: Сирийский кризис

Семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, прославившаяся описанием событий в САР в Twitter, призвала «наказать» президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина.

В своем микроблоге она написала, что Асад и Путин разбомбили ее школу, убили ее друзей и украли у нее детство. «Я приветствую действия Дональда Трампа против убийц моего народа», - отметила Алабед.

Ранее девочка, живущая сейчас в Турции, неоднократно призывала оказать давление на правительство Сирии и Россию. Многие блогеры, а также СМИ не раз высказывали сомнения в том, что блог ведет именно ребенок. Дело в том, что в какой-то момент журналистам удалось выяснить, что девочка не говорит по-английски, хотя все ее сообщения написаны на этом языке и очень грамотно. Кроме того, был отмечен ряд случаев, когда записи в блоге публиковались из районов, где не было не то что интернета, но даже электричества.

Накануне США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Перед этим Вашингтон обвинил Дамаск в применении химического оружия в провинции Идлиб. Российские власти расценили действия Штатов как акт агрессии
 

Темы: Дональд Трамп, Сирия, США, Военные конфликты в мире, Владимир Путин, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2017, 21:40
Гость: Семилетняя сирийская

Что может понимать семилетняя? Только то,что говорят родители. А если они убежали в турцию,то понятно уже кто это.
07.04.2017, 21:40
Гость: сергей

Старое правило(кстати всегда применяемое сша)-не на своей территории.
07.04.2017, 21:14
Гость: Сулейман

Бана Алабед - будущий президент России.
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