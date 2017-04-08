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СМИ узнали о предложенных Трампу методах воздействия на Северную Корею

19:37 8.04.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Совет национальной безопасности США предложил президенту страны несколько вариантов, как можно воздействовать на политику КНДР. В числе идей — убийство главы Северной Кореи Ким Чен Ына или размещение в Южной Корее ядерного оружия, пишет РБК со ссылкой на NBC со ссылкой.

Оба сценария являются частью плана по ускоренному пересмотру политики Северной Кореи, который был подготовлен перед встречей Трампа с главой Китая Си Цзиньпином.

Белый дом надеется, что Китай сможет более активно влиять на политику КНДР посредством дипломатии и расширения санкций. Однако, если это не остановит власти страны от наращивания ядерного потенциала, США могут перейти к принципиально иным шагам, рассказали телеканалу несколько высокопоставленных разведчиков и военных чиновников.

США вывели ядерное оружие из Южной Кореи 25 лет назад — после окончания холодной войны. В случае повторного возвращения оружия на полуостров власти страны могут разместить бомбы на базе Osan, в 80 км от Сеула.

Высокопоставленный сотрудник разведки, который участвует в обсуждении идей, признался, что он не сторонник «превентивной войны» и размещение ядерного оружия в Южной Корее может обернуться для США большими последствиями. Он подчеркнул, что вряд ли американские и китайские интересы совпадают для принятия компромиссного решения.

Другие источники телеканала рассказали, что США не обязательно развертывать ядерное оружие в Южной Корее. Вашингтон может проводить учения с использованием стратегических бомбардировщиков на полуострове или на территории Гуам для демонстрации собственной силы.

СНБ также предложил Трампу убить лидера КНДР Ким Чен Ына и представителей его ближайшего окружения, у которых есть доступ к ядерному оружию. Однако большинство опрошенных телеканалом экспертов, в том числе среди военных, высказались против такого шага.

Помимо этого, обсуждается идея отправки в Северную Корею спецназа из США и Южной Кореи, который может выполнять различные боевые задачи, в том числе подрывать мосты для остановки передвижения мобильных комплексов. Представитель ЦРУ, которое может контролировать эту операцию, заявил, что у него нет «никаких указания на этот счет».

Темы: Северная Корея, США, Международные отношения

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 22:23
Гость: 1

Верю, что истеричная баба для тебя лучше.
08.04.2017, 22:01
Гость: Европеец

Надеюсь, что русские уже от чистого сердца жалеют, что помогли Трампу избавиться от конкуренции и так сами себе избрали свою самую большую проблему.
08.04.2017, 21:18
Гость: старый солдат

УБИЙСТВО лидера - есть одна из основных фишек политики США!
1. Где были бы США по итогам II Мировой войны, если бы они не спланировали тривиальное УБИЙСТВО главнокомандующего ВМС Японии? Они, средствами разведки, отследили его самолёт организовали уничтожение его...
2. В недавнем прошлом, поражение онкологией (повальное) лидеров стран Латинской Америки, посмевших вести свою политику... И, соответственно, смерть Уго Чавеса! Плюс несколько десятков покушений на жизнь Фиделя...
3. По тем же лекалам сегодня действуют СБУ, организуя УБИЙСТВА Воинов Новороссии...
По сему, прочитанное здесь НЕ удивляет. США это страна НЕ воинов, НО БАНДИТОВ и УБИЙЦ... Только преступления их и их приспешников, всё равно найдут свой СУД и НАКАЗАНИЕ..!!!
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