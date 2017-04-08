СМИ узнали о предложенных Трампу методах воздействия на Северную Корею

Совет национальной безопасности США предложил президенту страны несколько вариантов, как можно воздействовать на политику КНДР. В числе идей — убийство главы Северной Кореи Ким Чен Ына или размещение в Южной Корее ядерного оружия, пишет РБК со ссылкой на NBC со ссылкой.

Оба сценария являются частью плана по ускоренному пересмотру политики Северной Кореи, который был подготовлен перед встречей Трампа с главой Китая Си Цзиньпином.

Белый дом надеется, что Китай сможет более активно влиять на политику КНДР посредством дипломатии и расширения санкций. Однако, если это не остановит власти страны от наращивания ядерного потенциала, США могут перейти к принципиально иным шагам, рассказали телеканалу несколько высокопоставленных разведчиков и военных чиновников.

США вывели ядерное оружие из Южной Кореи 25 лет назад — после окончания холодной войны. В случае повторного возвращения оружия на полуостров власти страны могут разместить бомбы на базе Osan, в 80 км от Сеула.

Высокопоставленный сотрудник разведки, который участвует в обсуждении идей, признался, что он не сторонник «превентивной войны» и размещение ядерного оружия в Южной Корее может обернуться для США большими последствиями. Он подчеркнул, что вряд ли американские и китайские интересы совпадают для принятия компромиссного решения.

Другие источники телеканала рассказали, что США не обязательно развертывать ядерное оружие в Южной Корее. Вашингтон может проводить учения с использованием стратегических бомбардировщиков на полуострове или на территории Гуам для демонстрации собственной силы.

СНБ также предложил Трампу убить лидера КНДР Ким Чен Ына и представителей его ближайшего окружения, у которых есть доступ к ядерному оружию. Однако большинство опрошенных телеканалом экспертов, в том числе среди военных, высказались против такого шага.

Помимо этого, обсуждается идея отправки в Северную Корею спецназа из США и Южной Кореи, который может выполнять различные боевые задачи, в том числе подрывать мосты для остановки передвижения мобильных комплексов. Представитель ЦРУ, которое может контролировать эту операцию, заявил, что у него нет «никаких указания на этот счет».