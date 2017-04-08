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Глава британского МИД Борис Джонсон отменил визит в Москву из-за Сирии

17:26 8.04.2017
Борис Джонсон. Фото с сайта dailymail.co.uk
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.

"Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля", — цитирует РИА Новости сообщение Форин-офиса.

"Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "семерки" 10-11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги", — отмечается в заявлении Джонсона.

Ранее Джонсон написал в своем Twitter, что поддерживает американский ракетный удар по сирийской авиабазе и находится в постоянном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Отмену визита Джонсона прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что поездка британского министра в Москву уже переносилась.

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — сказала дипломат.

Она добавила, что Россия всегда выступала за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе, однако "стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики".

Темы: Россия, Великобритания, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 22:21
Гость: Миша

Посмотрел Борину биографию. Так он почти наш! Вот только паричок подкачал. Наверное старый трамповский донашивает.
08.04.2017, 21:30
Гость: Ник16

В английской транскрипции эта поговорка выглядит так-
Леди, покидающая автомобиль, увеличивает его скорость.
08.04.2017, 21:05
Гость: Дед Щукарь

Сегодня "цивилизованный мир", в первую очередь США и Великобритания, лживо обвиняют Сирию в применении химического оружия. Но видящим соринку в чужом глазу стоит лучше присмотреться к бревну в своем. Летом 1919 года, за 94 лет до умозрительного использования химического оружия в Сирии, Черчилль, тогдашний военный госсекретарь, будучи сторонником химической войны и использования химического оружия против русских большевиков, спланировал и провел устойчивую химическую атаку на севере России.
Смертоносные 50000 M устройств были отправлены в Россию: британские воздушные атакис их использованием началось 27 августа 1919 года, ориентироочно возле деревни Емца, в 120 милях к югу от Архангельска. Большевистские солдаты в панике бежали, какогда к зеленое газохимическое облако дрейфовало к ним. Попадая в облако рвало кровью, а затем падали без сознания. Нападения продолжались в течение сентября в районах многих большевистских деревень: Чунова, Вихтова, Поча, Чорга, Тавоигор и Заполки. Но оружие оказалось менее эффективным, чем Черчилль надеялся, отчасти из-за сырой погоды осенью. К сентябрю, атаки были приостановлены. Две недели спустя оставшееся оружие было сброшено в Белом море. Они остаются на морском дне по сей день на глубине 40 морских саженей воды. Одним словом, как говорил американский президент Линкольн: "Прежде чем указывать на кого-то пальцем - вымой его".
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