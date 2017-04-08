Глава британского МИД Борис Джонсон отменил визит в Москву из-за Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.

"Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление после принятия решения не посещать Москву, как планировалось, 10 апреля", — цитирует РИА Новости сообщение Форин-офиса.

"Последние события в Сирии фундаментально изменили ситуацию. Мой приоритет сейчас – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи "семерки" 10-11 апреля, чтобы обеспечить скоординированную международную поддержку перемирию в стране и интенсификацию политического процесса. Я буду работать над организацией встречи с нашими партнерами-единомышленниками, чтобы мы могли обсудить следующие шаги", — отмечается в заявлении Джонсона.

Ранее Джонсон написал в своем Twitter, что поддерживает американский ракетный удар по сирийской авиабазе и находится в постоянном контакте с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Отмену визита Джонсона прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что поездка британского министра в Москву уже переносилась.

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — сказала дипломат.

Она добавила, что Россия всегда выступала за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе, однако "стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики".