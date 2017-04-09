В Южной Осетии завершилось голосование на президентских выборах

В Южной Осетии состоялось голосование на президентских выборах референдуме по возврату республике исторического названия – Алания.

По данным ЦИК Южной Осетии, свою волю выразили более 81% избирателей, передает «Интерфакс». Никаких нарушения в ходе голосования зафиксировано не было.

Согласно данным exit poll, действующий глава государства Леонид Тибилов набирает более 45%, его ближайший конкурент – спикер парламента Анатолий Бибилов — 36,9%, за сотрудника КГБ Алана Гаглоева отдали голоса 16,8%. Поскольку для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов Южную Осетию, возможно, ожидает второй тур президентских выборов, сообщает РИА Новости.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в конце 1991 года. Имеет статус частично признанной республики. Ее правовой статус как самостоятельного государства признали пять стран, в том числе Россия.

