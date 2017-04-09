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В Испании по запросу США задержали российского программиста

13:50 9.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Испании по запросу США задержан российский программист — 36-летний петербуржец Пётр Левашов. Об этом RT рассказала его супруга Мария. По её словам, ночью правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых семья Левашовых жила во время отдыха в Барселоне, и задержали её мужа.

Местные полицейские пояснили, что Левашова подозревают в причастности к хакерским атакам, в частности, связанным с вмешательством в выборы в США.

«Само задержание — это был кошмар. Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. Они положили всех нас на пол — и всё это на глазах у четырёхлетнего ребёнка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребёнком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем», — рассказывает супруга задержанного.

Как утверждает Мария Левашова, сотрудники правоохранительных органов Испании отобрали у них все электронные устройства.

«Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах», — делится женщина.

Как утверждает Мария, суд в Барселоне уже провёл заседание с мадридским судом по Skype. В ходе этого заседания было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в барселонской тюрьме.

Это не первое задержание российских программистов за границей. 31-летний программист Станислав Лисов был задержан по запросу ФБР и Интерпола 13 января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей. В тот же день Лисов был отправлен в тюрьму Брианс в каталонском Мартореле, затем его временно помещали в другие места заключения. 

В полиции Испании официально заявляли, что россиянин подозревается в кибермошенничестве. 25 марта в испанской тюрьме в формате видеоконференции без предупреждения прошли предварительные слушания по делу программиста.

На днях адвокаты Лисова получили документы от американского Минюста с требованием об экстрадиции их подзащитного. В случае выдачи Лисова властям Соединённых Штатов ему может грозить лишение свободы на срок до 30 лет. В США россиянина обвиняют в том, что он якобы занимался распространением вредоносного ПО и тем самым нанёс ущерб в размере $855 тыс. некоему «финансовому учреждению», название которого в документах не указано. Каких-либо конкретных улик и доказательств в запросе на экстрадицию также не содержится.

Темы: США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Президентские выборы в США

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Комментарии читателей
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09.04.2017, 20:21
Гость: Антимонархист

Российские программисты живут в России, а не в Испании.
09.04.2017, 20:10
Гость: мик

Вмешательство в выборы фуфель расчитаный надебилов, но чтобы в оправдание этогог словесного поноса арестовывать невиновных??! Вообще запад опупел!!!!! теперь думаю и Бут невиновен, а голливуд лжец и коммунисты не так уж и ошибались, как там в зеркале для героя??! агенты из голливуда, похоже на то. Еще: смотрел рембо, как известно амеры убили 3млн. человек там и после войны вьетнамцы выслали 500тыс. бастардов, а в рембо-типа друган не могу найти оторванные взрывом твои ноги, т.е. создавалась симпатия к насильникам и убийцам, опять же лундгрен а водном фильме спасал от газов и итог фильмы спасение пришло с запада - скажите это 18 млн., погибших некомбатантов в СССР в т.ч. жене и детям моего деда и добавте 6млн жидов. Смерть и все плохое приходит с запада.
09.04.2017, 20:04
Гость: Сергей

Да что объяснять еще дополнительно.
С Вашей свидомой точки зрения тогда получается, что и события, описанные к примеру в романе Дюма "Три мушкетера", это тоже гибридная война Англии с Францией.
Нет никаких особенных гибридных войн. Есть соперничество, конкуренция, борьба за влияние и свои интересы между странами. И методы были и есть одни и те же - шантаж, подкуп, шпионаж, угроза применения военной силы и подобное.
То же самое и сейчас, только технических возможностей стало больше.
Раньше Д'Артаньян скакал с письмом к герцогу Букингэму, а кардинал стремился его перехватить. А теперь есть интернет и хакеры, которые делают тоже самое. Раньше Англия поддерживала мятежную Ла-Рошель во Франции, а сейчас США поддерживают мятежников в Сирии или Россия помогает Донбассу. Разницы никакой, только эпохи разные.
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