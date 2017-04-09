В Испании по запросу США задержали российского программиста

В Испании по запросу США задержан российский программист — 36-летний петербуржец Пётр Левашов. Об этом RT рассказала его супруга Мария. По её словам, ночью правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых семья Левашовых жила во время отдыха в Барселоне, и задержали её мужа.

Местные полицейские пояснили, что Левашова подозревают в причастности к хакерским атакам, в частности, связанным с вмешательством в выборы в США.

«Само задержание — это был кошмар. Ночью к нам в апартаменты ворвалась толпа полицейских, взломав дверь. Они положили всех нас на пол — и всё это на глазах у четырёхлетнего ребёнка. На мои вопросы они не отвечали, заперли меня с ребёнком и подругой в комнате, держали там два часа и не дали поговорить с мужем», — рассказывает супруга задержанного.

Как утверждает Мария Левашова, сотрудники правоохранительных органов Испании отобрали у них все электронные устройства.

«Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах», — делится женщина.

Как утверждает Мария, суд в Барселоне уже провёл заседание с мадридским судом по Skype. В ходе этого заседания было вынесено решение о заключении Петра под стражу. Сейчас он находится в барселонской тюрьме.

Это не первое задержание российских программистов за границей. 31-летний программист Станислав Лисов был задержан по запросу ФБР и Интерпола 13 января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей. В тот же день Лисов был отправлен в тюрьму Брианс в каталонском Мартореле, затем его временно помещали в другие места заключения.

В полиции Испании официально заявляли, что россиянин подозревается в кибермошенничестве. 25 марта в испанской тюрьме в формате видеоконференции без предупреждения прошли предварительные слушания по делу программиста.

На днях адвокаты Лисова получили документы от американского Минюста с требованием об экстрадиции их подзащитного. В случае выдачи Лисова властям Соединённых Штатов ему может грозить лишение свободы на срок до 30 лет. В США россиянина обвиняют в том, что он якобы занимался распространением вредоносного ПО и тем самым нанёс ущерб в размере $855 тыс. некоему «финансовому учреждению», название которого в документах не указано. Каких-либо конкретных улик и доказательств в запросе на экстрадицию также не содержится.