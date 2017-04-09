Жертвами трех терактов в Египте стали 46 человек

В египетских городах Танта и Александрия произошли теракты, в результате которых погибли 46 человек. Общее количество пострадавших превышает 100 человек, передает ТАСС.

Первый взрыв прогремел в Танте, в англиканской церкви Мар-Гиргис (Святого Георгия) во время праздничного богослужения – египетские копты отмечают Вербное (Пальмовое) воскресенье. Взрывное устройство было приведено в действие смертником.

Через некоторое время произошел второй взрыв – у центра подготовки сотрудников МВД. Его жертвой стал один человек.

Несколько часов спустя прозвучал взрыв в Александрии. Мишенью террориста-смертника вновь стал храм – кафедральный собор Святого Марка (Мар-Маркус). В результате погибли 16 человек. Жертв могло быть больше, если бы полицейские не попытались остановить подозрительного человека у хода в собор. Тот в итоге совершил самоподрыв раньше, чем вошел внутрь.

Египетские власти выступили с резким осуждением терактов и усилили меры безопасности.

В генконсульстве России в Александрии рассказали «Интерфаксу», что данных о погибших или пострадавших в результате терактов россиянах не поступало.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

