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Жертвами трех терактов в Египте стали 46 человек

19:00 9.04.2017
Фото с сайта hfcollection.org
Фото с сайта hfcollection.org
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В египетских городах Танта и Александрия произошли теракты, в результате которых погибли 46 человек. Общее количество пострадавших превышает 100 человек, передает ТАСС.

Первый взрыв прогремел в Танте, в англиканской церкви Мар-Гиргис (Святого Георгия) во время праздничного богослужения – египетские копты отмечают Вербное (Пальмовое) воскресенье. Взрывное устройство было приведено в действие смертником.

Через некоторое время произошел второй взрыв – у центра подготовки сотрудников МВД. Его жертвой стал один человек.

Несколько часов спустя прозвучал взрыв в Александрии. Мишенью террориста-смертника вновь стал храм – кафедральный собор Святого Марка (Мар-Маркус). В результате погибли 16 человек. Жертв могло быть больше, если бы полицейские не попытались остановить подозрительного человека у хода в собор. Тот в итоге совершил самоподрыв раньше, чем вошел внутрь.

Египетские власти выступили с резким осуждением терактов и усилили меры безопасности.

В генконсульстве России в Александрии рассказали «Интерфаксу», что данных о погибших или пострадавших в результате терактов россиянах не поступало.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).
 

Темы: Африка, Египет, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире

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Комментарии читателей
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09.04.2017, 20:26
Кирилл.

"Нужно учесть, что вообще ИГИЛ - это инструмент Катара (и стоящих за Катаром группировок Великобритании). Инструмент крайне сложный, самостоятельный, но определенная координация периодически наблюдается. В случае с синайским самолетом - уж точно. Вполне возможно, что сегодняшняя массовая террористическая атака - тоже плод совместных усилий нашего партнера Катара и нашего страшного врага ИГИЛ".
Анатолий Несмиян
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