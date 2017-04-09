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В Осло задержан подозреваемый в подготовке взрыва россиянин

19:34 9.04.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В столице Норвегии задержали 17 летнего россиянина, который подозревается в организации взрыва в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Молодого человека задержали накануне вечером после того, как он оставил под мостом через реку Акерсельву небольшую коробку. Прибывшие на место специалисты подорвали ее. Представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг заявила, что звук при этом был громче ожидаемого. На этом основании был сделан вывод о том, что в коробке находилось взрывное устройство. В то же время отмечается, что оно не имело большого потенциала.

Представитель полиции уточила, что россиянин, который обвиняется незаконном обращении со взрывчатыми веществами, приехал в Норвегию с родителями в 2010 году. Семья ожидала предоставления убежища. Имя его не называется.

В посольстве России в Осло агентству заявили, что не располагают информацией о задержании гражданина РФ.
 

Темы: Россия, Норвегия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире, Расследование преступлений в мире

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Комментарии читателей
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09.04.2017, 20:43
Гость: Узбекстан,

Точикстан, Киргизстан, Туркменстан, Казахстан.
Тама одне "рюские" живут. "Читать-писать не знаю, а жрать-бухать давай!"
09.04.2017, 20:41
Гость: ЭТОТ

в столице Швеции Стокгольме. 7 апреля, когда грузовик врезался в толпу людей, а затем загорелся. Террорист задержан. Им оказался выходец из Узбекистана
09.04.2017, 20:41
Гость: Братан!

Ты меня опередил!
Как только "расеянин", так это или Кавказ или очень средняя Азия.
А как они все туда пролезают без мыла?!
Все комментарии (9)
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