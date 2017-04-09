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Разведка ЛНР обнаружила на линии соприкосновения женщин-снайперов из ЕС

20:30 9.04.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

Разведка самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о том, что ВСУ перебросили к линии соприкосновения женщин-снайперов из стран Евросоюза.

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши», - цитирует «ЛуганскИнформЦентр» официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

Ранее Марочко сообщал о переброске в зону боевых действий нескольких сотен наемников из Грузии, Канады, Польши и Прибалтики.

В конце марта командование ополченцев ДНР заявило, что на Донбасс прибыло подразделение женщин-снайперов «Ведьмы», входящее в запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор». Представитель командования ДНР Эдуард Басурин отметил, что эти снайперы известны своими преступлениями против мирного населения.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Противостояние на Украине

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Комментарии читателей
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09.04.2017, 20:50
Значит

надо активизировать на Донбас поставки антиснайперского снаряжения и отпускников-охотников за снайперами, они желают учится в боевой обстановке, а не стрелять по известным мишеням.
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