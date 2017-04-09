Адвокат задержанного в Осло россиянина назвала его действия шалостью

Адвокат 17-летнего россиянина, задержанного накануне в Осло по подозрению в подготовке теракта, Аасе Карине Сигмонд объяснила его поступок подростковой шалостью.

В интервью изданию Verdens Gang она завила, что ее подзащитный отвергает обвинения полиции, поскольку не собирался совершать теракт. Он не симпатизирует радикальному исламу и террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее стало известно, что россиянину предъявлены обвинения в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. В соответствии с законодательством Норвегии, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, молодого человека заподозрили в подготовке теракта.

Россиянин был задержан после того, как оставил под мостом в центре Осло коробку с примитивным маломощным устройством. Прибывшие на место специалисты произвели ее подрыв. При этом никто не пострадал.

