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Адвокат задержанного в Осло россиянина назвала его действия шалостью

21:29 9.04.2017
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Адвокат 17-летнего россиянина, задержанного накануне в Осло по подозрению в подготовке теракта, Аасе Карине Сигмонд объяснила его поступок подростковой шалостью.

В интервью изданию Verdens Gang она завила, что ее подзащитный отвергает обвинения полиции, поскольку не собирался совершать теракт. Он не симпатизирует радикальному исламу и террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее стало известно, что россиянину предъявлены обвинения в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. В соответствии с законодательством Норвегии, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, молодого человека заподозрили в подготовке теракта.

Россиянин был задержан после того, как оставил под мостом в центре Осло коробку с примитивным маломощным устройством. Прибывшие на место специалисты произвели ее подрыв. При этом никто не пострадал.
 

Темы: Россия, Норвегия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Расследование преступлений в мире

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Комментарии читателей
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09.04.2017, 21:57
Гость: поразительно

Он не собирался совершать теракт. Он только оставил взрывное устройство в центре Осло.
Невиноватый он! Выпустить его и обучить норвежскому языку и принять в Государственный университет Осло на бюджетное отделение. Квартиру и содержание он уже получил от добрых норвежцев, а высшее образование еще нет!
09.04.2017, 21:54
Гость: Ассортимент для преступника

Решил сесть в тюрьму и таким образом остаться в Норвегии.Все они о таком способе проинсруктированы Соросом.Дурачек не понимает,что он не из африки крупный специалист и будет выдворен с последующим запретом на вьезд.Россия у сионистов в резерве...для себя
09.04.2017, 21:52
Гость: Он же ребёнок

Адвокат ведь сказал что это просто была немножко игрушка, ребёнок не хотел никого убивать, он просто хотел немножно играться. Его надо отпустить.
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