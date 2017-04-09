]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп задумался о новых санкциях в отношении России

18:20 9.04.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения новых санкций в отношении России из-за поддержки режима Башара Асада в Сирии. Возможное расширение ограничений грозит также Ирану, сообщает CNN.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала телеканалу, что Трамп уже обсуждает вопрос о санкциях с членами своей администрации. Она завила, что неприятно удивлена поддержкой Москвой Дамаска. Такая позиция, по ее словам, не красит Россию в глазах мирового сообщества.

Хейли также отметила, что Вашингтон не считает политическое урегулирование ситуации в Сирии возможным до тех пор, пока Асад находится у власти. При этом она добавила, что Штаты готовы повторить ракетные удары, но надеются, что в этом не будет необходимости.

По словам постпреда, США располагают доказательствами того, что химическое оружие в сирийской провинции Идлиб было применено именно правительственными войсками САР. Однако огласке эти данные не подлежат, поскольку засекречены.

Некоторое время назад США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе Шайрат, обвинив перед этим Дамаск в применении химоружия. Российские власти назвали действия Вашингтона актом агрессии, совершенный под надуманным предлогом.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Военные конфликты в мире, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Сирийский кризис

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.04.2017, 20:47
Гость: Кокто

Трампу нельзя отказать в логике и последовательности. Однако его решительность не всегда приводит к нужным результатам. Если в воздухе пахнет войной, то может и не нужно добиваться локальных обязательных побед, может лучше проиграть битву , но выиграть войну. Ведь давление на агрессивные режимы Сирии и РОссии можно осуществлять разными мягкими методами.
09.04.2017, 20:46
Гость: demos

Чем хуже, тем лучше! И счета наших чиновников арестуют и лишат возможности в войнушки играть. Россию они всё равно развалили и растащили по офшорам, пора их менять, да некому.
09.04.2017, 20:42
Гость: demos

У Вас такая каша в голове. С чего бы российскому руководству возрождать промышленность, если там нет ни одного специалиста? Бюджет пилить они умеют, а вот промышленность возродить, извините, ни специалистов ни осталось, ни технологий современных, ни базы. В лучшем случае, вариант Северной Кореи, которая свои ракеты клепает на коленке, да и то с помощью наших ракетчиков.
А руководство сядет в самолёты в Шереметьево и уедет к своим детям на Запад.)
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.