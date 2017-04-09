Трамп задумался о новых санкциях в отношении России

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность введения новых санкций в отношении России из-за поддержки режима Башара Асада в Сирии. Возможное расширение ограничений грозит также Ирану, сообщает CNN.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли рассказала телеканалу, что Трамп уже обсуждает вопрос о санкциях с членами своей администрации. Она завила, что неприятно удивлена поддержкой Москвой Дамаска. Такая позиция, по ее словам, не красит Россию в глазах мирового сообщества.

Хейли также отметила, что Вашингтон не считает политическое урегулирование ситуации в Сирии возможным до тех пор, пока Асад находится у власти. При этом она добавила, что Штаты готовы повторить ракетные удары, но надеются, что в этом не будет необходимости.

По словам постпреда, США располагают доказательствами того, что химическое оружие в сирийской провинции Идлиб было применено именно правительственными войсками САР. Однако огласке эти данные не подлежат, поскольку засекречены.

Некоторое время назад США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе Шайрат, обвинив перед этим Дамаск в применении химоружия. Российские власти назвали действия Вашингтона актом агрессии, совершенный под надуманным предлогом.

