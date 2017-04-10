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Times узнала о намерении Лондона добиться новых санкций G7 против России

09:26 10.04.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет требовать от глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, введения новых ограничительных мер в отношении России, пишет The Times.

По информации издания, причиной намерения Джонсона является политика Москвы по отношению к Сирии. Глава британского МИДа считает, что Россия поддерживает режим президента Башара Асада, которого западные страны, в том числе и США, обвиняют в применении химического оружия против мирного населения.

Свои предложения по санкциям, уточняет издание, Джонсон представит на встрече глав МИД стран G7 в Италии, которая запланирована на понедельник, 10 апреля. В заявлении, которое будет продвигать Джонсон, «Большая семерка» обяжет Россию прекратить сотрудничество с Сирией, в том числе и военное. В случае отказа западные страны введут новые санкции. Газета подчеркивает, что целью будет «сделать жизнь очень тяжелой» для правительственных чиновников.

Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что администрация Дональда Трампа в настоящее время прорабатывает вопрос о разработке и введении новых санкций против России из-за поддержки режима Асада. Ограничения хотят ввести также и против Ирана.

10 апреля Борис Джонсон должен был посетить Москву с официальным визитом, однако после применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб он отказался. Как отметил МИД России, действия британского дипломата демонстрируют «фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии».

В начале апреля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были сброшены бомбы с БОВ (предположительно хлор или зарин). Reuters указал, что к ударам были причастны российские самолеты. В результате атаки погибли 80 человек, еще 200 ранены.

В ответ на это 7 апреля военные США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Для этого они использовали крылатые ракеты «Томагавк».

Темы: Россия, Великобритания, Лондон, Международная политика, Экономические санкции и эмбарго

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 12:42
Гость: Гость

"Шаг вперед, два назад" - это не Северная Корея, это путь к капитуляции и сдаче. У нас будет не товарищ Ким, а дюжина Порошенко. Ну, может, один Порошенко, если повезет.
10.04.2017, 12:21
Гость: Алекс

А наши либералы в отместку ещё миллиардов 20 в их банки сунут, пусть трепещут!
10.04.2017, 11:57
Гость: Бтр

Рыжий барбос - типичный представитель маргенального сословия.
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