Авианосец США резко изменил курс и направился к берегам Южной Кореи

Ударная группа во главе с атомным авианосцем Carl Vinson неожиданно развернулась и направилась к берегам Южной Кореи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Рёнхап.

Американские корабли движутся из Сингапура. Изначально планировалось, что они зайдут в порты Австралии. Стоит отметить, что в состав ударной группы, помимо авианосца Carl Vinson, входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

Переброску кораблей называют необычной, так как авианосец уже бывал в Южной Корее менее месяца назад.

9 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в КНДР. По его мнению, отправка Соединенными Штатами ударной группы ВМС страны в район Корейского полуострова может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям», присутствие там американских кораблей он называл крайне не полезным «с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном».