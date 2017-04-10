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Авианосец США резко изменил курс и направился к берегам Южной Кореи

11:47 10.04.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Ударная группа во главе с атомным авианосцем Carl Vinson неожиданно развернулась и направилась к берегам Южной Кореи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Рёнхап.

Американские корабли движутся из Сингапура. Изначально планировалось, что они зайдут в порты Австралии. Стоит отметить, что в состав ударной группы, помимо авианосца Carl Vinson, входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами, которые способны перехватывать баллистические ракеты.

Переброску кораблей называют необычной, так как авианосец уже бывал в Южной Корее менее месяца назад.

9 апреля глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров допустил, что Вашингтон может нанести ракетный удар по военных объектам в КНДР. По его мнению, отправка Соединенными Штатами ударной группы ВМС страны в район Корейского полуострова может подтолкнуть Пхеньян к «дальнейшим необдуманным действиям», присутствие там американских кораблей он называл крайне не полезным «с учетом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном».

Темы: США, Южная Корея, Международная политика, Конфликт на Корейском полуострове

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 12:17
Гость: Алекс

Не подраться, так кулак показать! Вот по ком трибунал плачет!
10.04.2017, 11:59
Гость: Дык,

надо срочно С Корее постаить комплексы бастион и проверить их реально. А то может фуфло, как наши С-300,400 в Сирии.
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